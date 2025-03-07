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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class AIOT-US的目標價調降至50元，幅度約10.71%

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)提出目標價估值：中位數由56元下修至50元，調降幅度10.71%。其中最高估值64元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Samsara Inc - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀0位。

Samsara Inc - Class A今(7日)收盤價為41.88元。近5日股價下跌10.71%，標普指數下跌2.1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IOT市場預估目標價

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Samsara Inc - Class A41.88-3.92%

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