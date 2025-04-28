鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至13.34元，預估目標價為415.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.5元下修至13.34元，其中最高估值17.77元，最低估值8.4元，預估目標價為415.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.77(17.77)
|19.25
|22.7
|18
|最低值
|8.4(12.5)
|11
|13.3
|18
|平均值
|12.29(14.52)
|15.19
|17.07
|18
|中位數
|13.34(14.5)
|14.55
|16
|18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.70億
|38.84億
|41.56億
|42.57億
|最低值
|32.50億
|34.41億
|36.54億
|42.57億
|平均值
|33.91億
|36.62億
|38.58億
|42.57億
|中位數
|33.86億
|36.49億
|38.64億
|42.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.20
|9.48
|13.40
|13.26
|13.51
|營業收入
|18.22億
|22.89億
|27.92億
|28.81億
|32.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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