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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至13.34元，預估目標價為415.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.5元下修至13.34元，其中最高估值17.77元，最低估值8.4元，預估目標價為415.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.77(17.77)19.2522.718
最低值8.4(12.5)1113.318
平均值12.29(14.52)15.1917.0718
中位數13.34(14.5)14.551618

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.70億38.84億41.56億42.57億
最低值32.50億34.41億36.54億42.57億
平均值33.91億36.62億38.58億42.57億
中位數33.86億36.49億38.64億42.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.209.4813.4013.2613.51
營業收入18.22億22.89億27.92億28.81億32.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

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