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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估上修至3.57元，預估目標價為85.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.49元上修至3.57元，其中最高估值3.73元，最低估值3.35元，預估目標價為85.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.73(3.67)4.265
最低值3.35(3.27)3.543.71
平均值3.57(3.49)3.894.41
中位數3.57(3.49)3.874.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值31.96億34.42億38.29億
最低值31.35億32.85億34.22億
平均值31.56億33.67億36.90億
中位數31.57億33.62億37.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.31-0.36-0.490.365.08
營業收入14.53億21.07億25.16億27.62億29.77億

詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOCU

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