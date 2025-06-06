鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估上修至3.57元，預估目標價為85.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.49元上修至3.57元，其中最高估值3.73元，最低估值3.35元，預估目標價為85.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.73(3.67)
|4.26
|5
|最低值
|3.35(3.27)
|3.54
|3.71
|平均值
|3.57(3.49)
|3.89
|4.41
|中位數
|3.57(3.49)
|3.87
|4.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.96億
|34.42億
|38.29億
|最低值
|31.35億
|32.85億
|34.22億
|平均值
|31.56億
|33.67億
|36.90億
|中位數
|31.57億
|33.62億
|37.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.31
|-0.36
|-0.49
|0.36
|5.08
|營業收入
|14.53億
|21.07億
|25.16億
|27.62億
|29.77億
詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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