鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司DOCU-US的目標價調降至97元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至97元，調降幅度3%。其中最高估值124元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予DocuSign公司評價：積極樂觀4位、保持中立18位、保守悲觀2位。
DocuSign公司今(14日)收盤價為74.7元。近5日股價下跌3%，標普指數下跌3.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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