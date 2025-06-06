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鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬LULU-US的目標價調降至302.5元，幅度約10.5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對露露檸檬(LULU-US)提出目標價估值：中位數由338元下修至302.5元，調降幅度10.5%。其中最高估值420元，最低估值194元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予露露檸檬評價：積極樂觀18位、保持中立13位、保守悲觀3位。

露露檸檬今(6日)收盤價為330.78元。近5日股價上漲10.5%，標普指數上漲0.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LULU市場預估目標價

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