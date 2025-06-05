鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-05 09:10

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美國總統川普周三 (4 日) 重啟第一個總統任期內實施的旅行禁令，宣布禁止來自某些國家的入境旅行，全面受到限制的國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、赤道幾內亞跟厄立垂亞等 12 國，該決定將於下周一 (9 日) 生效。

川普重啟全面旅遊禁令！阿富汗、緬甸等12國公民遭禁止入境 限制哈佛大學外籍生簽證

該禁令和相關限制措施包含若干豁免情形，包括美國永久居民、阿富汗特別移民簽證持有者、外交人員、運動員，以及持有未被該命令波及國家護照的雙重國籍人士。

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除了將於下周一凌晨 0 點 1 分生效的禁令外，川普在周三簽署的公告還對蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥、土庫曼及委內瑞拉等 7 國實施部分旅行禁令，

川普在公告中說道：「我必須採取行動，保護美國及其人民的國家安全和國家利益，」

這份名單源自於川普今年 1 月 20 日發布的一項行政命令，該命令要求美國國務院、國土安全部和國家情報總監編寫一份關於針對美國「敵對態度」以及來自某些國家的入境是否構成國安風險的報告。川普在首個總統任期一上任後也發布行政命令，禁止伊拉克、敘利亞、伊朗、蘇丹、利比亞、索馬利亞和葉門等 7 個以穆斯林為主國家的公民前往美國。

此外，川普周三也簽署公告限制哈佛大學的外國學生簽證，對尋求在哈佛大學學習或參加該校交換專案的外國公民暫停入境，以維護「國家安全」。