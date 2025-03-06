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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group IncDSGX-US的目標價調降至125元，幅度約3.1%

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)提出目標價估值：中位數由129元下修至125元，調降幅度3.1%。其中最高估值145元，最低估值113元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Descartes Systems Group Inc評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀2位。

Descartes Systems Group Inc今(6日)收盤價為110.92元。近5日股價下跌3.1%，標普指數下跌1.9%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DSGX市場預估目標價

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Descartes Systems Group Inc102.5594-7.54%

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