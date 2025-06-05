鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-05 19:43

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有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告出爐，5 月數據遜於預期，美國總統川普再次呼籲聯準會盡速降息，美元指數應聲走弱。新台幣兌美元匯率今 (5) 日跟隨主要亞幣走強，一度升值超過 1 角，但隨著美元買盤湧現，升幅逐漸收斂，終場收在 29.922 元，升值 3 分，為連 2 揚，台北及元太外匯市場總成交值放大至 21.23 億美元。

〈台幣〉降息預期升溫美元轉弱 連2升收29.922元。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 29.92 元，早盤一度勁揚 1.02 角，升抵 29.85 元。

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外匯交易員指出，出口商近來每日幾乎都有固定掛單賣匯，不過，央行會適時進場提供流動性，加上政府基金、油款等也進場買美元，不至於出現 5 月初的恐慌性拋匯的失序場面，而外資維持雙向進出，無明確方向。

匯銀人士表示，近期國際消息紛雜，美國就業數據不如預期，美國對進口鋼鐵與鋁材的加徵關稅生效，市場持續關注各國與美方的關稅談判，並聚焦本周五即將公布的非農就業報告，以進一步分析聯準會降息步調是否有所調整。