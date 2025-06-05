Arm推Zena CSS搶車用市場 目前已逾10家客戶

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-05 13:44

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Arm (ARM-US) 今 (5) 日宣佈推出 Arm Zena 運算子系統 (Compute Subsystems, CSS)，透過標準化、預整合的運算平台可為汽車製造商大幅縮短開發週期，並讓軟體團隊在晶片尚未就緒前提前著手開發，進而加速其新車型的上市時程，至少可提早一年，目前已有逾 10 家客戶採用。

Arm台灣團隊。(鉅亨網記者魏志豪攝)

Arm Zena CSS 可將晶片開發時程縮短多達 12 個月，並可為每個專案減少多達 20% 的晶片工程工作量，協助車廠與晶片供應商更快地推出搭載智慧語音與觸控介面、沉浸式數位座艙體驗、駕駛輔助與自動化功能，以及即時環境感知能力的新款車型。

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Arm 指出，當今汽車製造商面臨最嚴峻的挑戰之一，即是如何將各項創新更快地導入至汽車駕駛體驗，傳統的晶片開發時程往往導致車款的延遲上市，使汽車製造商無法及時推出符合當前駕駛期待由 AI 驅動的功能。Arm Zena CSS 能加快產品上市時程，將 AI 能力擴展至各類車型，協助汽車製造商在快速演進的 AI 定義汽車時代中維持市場競爭力。

Arm 資深副總裁暨車用事業部總經理 Dipti Vachani 表示，目前幾乎全球所有車廠，包括特斯拉、Rivian、蔚來、賓士、本田以及吉利，皆採用 Arm 技術做為其運算平台基礎，以支援從關鍵安全的 ADAS，到沉浸式座艙體驗等各項應用。

次世代汽車需在單一平台上同時執行多元的工作負載，包括先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車載資訊娛樂系統 (IVI) 以及車輛控制系統，這些應用各自具備不同的安全等級要求與對即時性反應的限制。Arm Zena CSS 搭載 Armv9 車用技術，是 Arm 首套專為 AI 定義汽車打造的預整合與預驗證的平台。

Arm 指出，該平台搭載 16 個基於 Armv9 架構的 Cortex-A720AE 核心，並針對 ADAS 與 IVI 應用最佳化效能，同時搭載由 Cortex-R82AE 驅動的安全島 (Safety Island)，此為 Zena CSS 獨有的設計，具備故障管理、安全監控、系統控制與 SoC 開機等即時 ASIL D 等級處理能力。

同時也具備 Runtime 安全引擎，內建具備功能安全能力的硬體信任根 (Hardware Root of Trust)，透過 Arm TrustZone 技術實現 SoC 等級的資安管理，以及透過 CMN S3AE 提供 CPU 一致性與晶片對晶片連接能力。

另外，針對車用環景與駕駛監控等 ADAS 應用，可選擇搭配 Arm Mali-C720AE 車用圖像處理器以及 Mali GPU，且支援加速器與合作夥伴專屬邏輯元件的簡易整合，以滿足先進 AI SoC 設計日益多樣化的工作負載需求。

這套標準化運算平台可讓汽車製造商與晶片供應商重複使用架構與軟體，加速全球汽車的交貨速度，且可簡化系統開發與整合流程，同時精簡了功能安全與資安的認證。這點尤為關鍵，因為針對每款車型與應用打造客製化的硬體與軟體堆疊，不僅成本高昂、耗時、繁複，且驗證與認證的工作負擔沉重。

更重要的是，Arm Zena CSS 能使 Arm 的合作夥伴在這個標準平台之上為其產品的獨特價值帶來創新，實現差異化。

多家領先車廠，包括頂尖的電動車製造商以及主要晶片供應商都已取得 Arm Zena CSS 技術授權或進入深入合作階段，預期在未來幾年，汽車產業中大多數業者都將採用 Arm Zena CSS 系列平台做為基礎進行開發。

除了縮短晶片上市時程外，Arm 的合作夥伴也能透過亞馬遜網路服務 (AWS)、益華電腦 (Cadence)、西門子 (Siemens) 和新思科技 (Synopsys) 提供的雲端虛擬平台，立即在 Arm Zena CSS 上著手軟體開發，加快多達兩年的軟體創新上市時間。

如今，超過 2,000 萬名的 Arm 開發人員生態系，包括 Denso、GitHub、Green Hills、Mapbox、Red Hat、Panasonic Automotive 等眾多合作夥伴，皆可在共同的運算平台上，針對完整軟體堆疊進行開發與測試。

Arm Zena CSS 係採用多項開放標準建構而成，包括 Autosar、COVESA、eSync 與 Virtio，並獲得 SOAFEE 支持。該計畫目前擁有超過 150 名成員，其中包括通用汽車 (General Motors)、CARIAD、Continental 與塔塔汽車 (Tata Motors) 等多家業界領導品牌。