鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-05 13:15

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中國今年上半年實質 GDP 年增率有望突破 5%，顯示經濟韌性。儘管出口超預期是主要支撐，但自去年推出的「消費品以舊換新」政策亦發揮重要作用。高盛 (GS-US) 在最新研究報告中指出，該政策短期拉動零售額顯著回升，但持續性存疑，未來消費成長恐需要轉向服務領域，但結構性瓶頸仍待突破。「服務消費是潛在增長點，但結構性改革無法一蹴而就。」

結構性改革成關鍵！高盛：陸以舊換新政策提振消費增速 須慎防「提前透支」風險​​(圖:Shutterstock)

​​中國消費品以舊換新政策始於 2024 年 4 月，初期因補貼力度有限影響較小，同年 8 月政府斥資 1500 億元中央專項債券加碼補貼，並於今年進一步擴大至 3000 億元，同時納入手機、智能穿戴設備等新品類，地方政府的配套措施如家装、智能家居補貼更放大了政策效果。

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根據高盛估算，今年前四月中國零售額年增 4.7%，較政策實施前的趨勢水平高出 2.5%，並高過去年末季的 1.3%，辦公用品、家具、通訊設備等新納入品類的銷售增速超過 10%，顯示政策覆蓋擴張的直接拉動作用。

​​儘管政策短期提振明顯，但市場對其可持續性分歧加大。高盛分析，家電與汽車的存量置換週期是關鍵限制

在高盛看來，以舊換新政策的效果將隨需求透支逐步消退，未來消費增長需轉向服務領域。

數據顯示，中國家庭服務消費占比僅 46%，遠低於美日等發達國家的 60%。

對此，中國已開始調整政策方向，央行設立 5000 億元再貸款工具，定向支持養老、醫療等服務消費，另外也啟動「專項行動計劃」將服務消費列為重點，但具體措施尚待細化。

高盛分析指出，服務消費占比低既有收入彈性較低的結構性原因 (中國人均 GDP 約 1.3 萬美元，仍低於發達國家)，也受文化習慣影響。提升服務消費需長期政策投入，短期難以替代商品消費對經濟的支撐作用。

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中國今年第一季 GDP 年增 5.4%，本季料將維持 5% 增速，出口韌性與政策刺激是主因，但高盛警告，以舊換新本質上「透支未來需求」，若外部貿易環境惡化或內需復甦不及預期，經濟增長或面臨新挑戰。