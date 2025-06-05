【Joe’s華爾街脈動】就業成長與關稅考驗投資者決心
Joe Lu
股市在經濟不確定性加劇下盤整；歷史性的五月強勢帶來希望
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 4 日 美東時間
重點摘要
- 投資者評估私部門就業成長顯著放緩、ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 萎縮，以及鋼鋁關稅提高的實施與對美中貿易談判的謹慎評論。
- 整體市場指數表現分歧，標普 500 指數近乎持平，那斯達克指數趨勢大致持穩，不過道瓊工業平均指數和費城半導體指數的量化指標顯示，本週已從負面改善至中性。
- 美國頂尖企業表現分歧；Meta (Meta Platforms Inc.)和博通 (Broadcom Inc.) 的指標展現顯著強勢且正向趨勢得到鞏固，而蘋果 (Apple Inc.) 持續其負面趨勢，微軟 (Microsoft Corp.) 的趨勢則降溫至中性。
- 美國潛在經濟情緒顯示，企業獲利和投資存續期間展望謹慎改善至中性，儘管通膨預期有所波動，消費者信心則維持穩定。
- 美國各類股表現好壞參半，通訊服務類股顯著走強，醫療保健類股則持續疲弱，而資訊科技類股和金融類股等關鍵類股的趨勢則穩定至中性。
- 國際市場普遍樂觀，歐洲、英國和日本指標趨勢強勁，而印度市場則維持負面，新興歐洲市場的展望亦有所惡化。
- 黃金價格上漲，經濟不確定性提升了其避險吸引力，而石油和比特幣則小幅下跌，公債價格上漲。
市場概覽
美股週三收盤變動不大，投資者消化美國私部門就業成長顯著放緩的消息。五月份 ADP 私部門公布的就業報告顯示僅增加 3.7 萬個工作機會，遠低於預期的 13 萬，並創下自 2023 年 3 月以來最小的月度增幅。這樣疲弱的勞動數據，加上五月份 ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 低於預期降至 49.9，顯示服務業停滯不前，並導致公債殖利率下滑。十年期公債殖利率收在約 4.36%，而標普 500 指數收盤近乎持平，那斯達克指數則小幅上漲。
勞動市場數據仍是本週的關注焦點。儘管 ADP 報告顯示，在政策和經濟環境不確定的情況下，企業可能採取更謹慎的徵才策略，但昨日的職位空缺暨勞工流動調查 (JOLTS) 報告顯示，四月份職位空缺數增至 740 萬個。此一上升趨勢表明潛在的勞動力需求依健康，儘管隨著經濟成長可能放緩，預期勞動市場狀況將會趨緩。貿易緊張局勢再度浮現，川普總統將鋼鋁關稅提高一倍至 50% 的措施已正式生效。同時，他也針對與中國國家主席習近平達成貿易協議的困難性作出評論。
儘管當日市場訊號錯綜，但歷史市場表現提供了一些鼓舞。標普 500 指數五月份超過 6% 的強勁漲幅，是自 1980 年以來第二佳的五月報酬率，歷史上一直是未來報酬的正向指標。自 1980 年以來的分析顯示，在如此強勁的五月之後，該年剩餘時間多半能維持正報酬，且隨後 12 個月的報酬在所有觀察案例中均為正值。雖然過去的表現不代表未來結果，但此歷史先例顯示近期股市的上漲動能可能持續。歐洲市場在歐洲央行即將做出利率決策前走高，亞洲市場亦上漲。
整體市場指數
美國整體市場指數週三大致持平，市場消化疲弱的勞動數據。我們的 TrendFolios® 量化指標顯示，標普 500 指數和那斯 DA 克綜合指數的趨勢維持正向。道瓊工業平均指數和費城半導體指數則維持中性趨勢，較一週前的負面有所改善，而羅素 2000 指數則維持負面。
目前市場正在權衡多項相互矛盾的訊號：就業成長放緩和服務業 PMI 走弱讓投資人趨於謹慎，但關鍵指數仍維持長期的正向趨勢。這種觀望態度突顯了週五非農就業報告的重要性，投資者期望該報告能釐清勞動市場的健康狀況及其對聯準會政策的潛在影響，尤其是在持續的貿易不確定性背景下。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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