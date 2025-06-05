〈陸股盤後〉中國5月財新服務業PMI升至51.1 擴張速度加快 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-06-05 16:30

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中國股市三大指數周四（5 日）收盤同步走高，在中國「五一」假期效應帶動下，5 月居民出行、餐飲消費等較此前更活躍，服務業景氣上升。

中國5月財新服務業PMI升至51.1，擴張速度加快，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.23% 報 3,384.1 點，深證成指漲 0.58% 報 10,203.5 點，創業板指漲 1.17% 報 2,048.62 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3172 兆元。

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食品、醫藥、紡織服裝、農業、銀行、釀酒類股走低，半導體、保險、媒體、券商族群拉升，CPO、算力、虛擬電廠、PCB 概念股活躍。

《財新網》周四公布的數據顯示，5 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.1，較 4 月上升 0.4 個百分點，顯示服務業經營擴張速度加快。

5 月財新中國製造業 PMI 下降 2.1 個百分點至 48.3，為 2024 年 10 月來首次跌至臨界點以下。

受製造業景氣下行拖累，當月綜合 PMI 下滑 1.5 個百分點至 49.6，為 2023 年以來首次降至收縮區間，顯示中國國內企業生產經營活動總體疲軟。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟發展不利因素依然偏多，外部貿易環境不確定性加大，且內部又面臨挑戰。第二季伊始，主要宏觀經濟指標顯著疲弱，經濟下行壓力比以前明顯更大。

王喆說，政策方面，政府需進一步評估前期支持性消費政策效果的持續性，根據實際情況推出接續措施。更重要的是，政府拉動內需應回歸收入基本面，要採取切實可能措施，改善就業環境，增加居民可支配收入，改善市場主體預期。

《彭博》指出，目前的焦點在於，政策制定者刺激消費的速度是否夠快，以彌補海外需求放緩的影響。