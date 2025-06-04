search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crowdstrike控股CRWD-US的目標價調升至475元，幅度約11.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Crowdstrike控股(CRWD-US)提出目標價估值：中位數由425元上修至475元，調升幅度11.76%。其中最高估值550元，最低估值321元。

綜合評級 - 共有53位分析師給予Crowdstrike控股評價：積極樂觀37位、保持中立15位、保守悲觀1位。

Crowdstrike控股今(4日)收盤價為488.76元。近5日股價上漲11.76%，標普指數上漲0.82%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CRWD市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Crowdstrike控股450.5064-7.83%

延伸閱讀



Empty