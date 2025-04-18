「關稅帝君」將讓養小孩越來越貴 美生育率恐遭重擊

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-18 16:10

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關稅政策擴大衝擊美國各產業，美國嬰幼兒產品公司 Munchkin 創辦人兼執行長 Steve Dunn 警告，新關稅迫使業界停止訂單並裁員，將進一步增加美國家庭養育子女的成本。

Dunn 指出，由於缺乏必要的工具、製造的專業知識、自動化和熟練勞動力，Munchkin 無法將母嬰產品的生產轉移到美國。而母嬰產品大多進口自中國，由於整體關稅已升至 145%，這對整個產業來說都是毀滅性的打擊。

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根據 BabyCenter 的數據，在美國照顧一個嬰兒一年的總費用約為 2 萬美元。另根據美國無黨派政策研究中心預算實驗室估計，川普宣布的關稅措施可能使一般家庭每年增加 3,800 美元，即每週 73 美元。

市場分析師指出，關稅增加的額外費用對於年輕父母來說可能是沉重的負擔，尤其是考慮到目前宏觀經濟正處於動盪之中。

川普曾聲稱希望美國有更多的新生兒，白宮團隊也多次強調將提高美國的出生率，但預算實驗室執行董事兼聯合創始人 Martha Gimbel 批評稱，寶寶們現在連睡覺的地方都快要沒有了。

Gimbel 表示，川普拿走了父母可以花在孩子身上的錢，父母被迫減少對孩子的投資。

Dunn 表示，由於美對中國徵收超高關稅，整個母嬰產業已經停止從中國訂購產品。這些關稅也沒有辦法轉嫁給父母雙方，因為美國的生育率已經處於過去 40 年來的最低水平，一旦養育子女變得更加昂貴，將更加抑制美國人的生育意願。

美國青少年產品製造商協會 (JPMA) 則在 2 月就致函川普政府，指出針對中國進口產品的關稅將對汽車座椅和嬰兒床等產品造成負面影響，而這些對於保障嬰幼兒安全來說至關重要。

JPMA 警告，關稅導致的成本增加可能迫使家庭依賴不符合現行安全標準的二手產品或臨時替代品，甚至導致家庭完全不使用防護產品，這對嬰幼兒照護來說將是災難性的。

除了這些大型的產品，奶粉、尿布、嬰幼兒的衣物也是美國關稅波及到的產品，這些使用率高，且需要頻繁購買的產品，將讓美國家庭持續生活在高成本的壓力之下。