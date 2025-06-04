荷蘭聯合政府倒台！懷爾德斯退出、首相史霍夫請辭

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 09:18

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荷蘭政府於週二（3 日）正式倒台，導火線是極右派「自由黨」（PVV）領袖懷爾德斯（Geert Wilders）宣布退出聯合政府，指責其他政黨未支持其更嚴格的移民政策。這場政治危機很可能導致荷蘭提前舉行國會大選。

荷蘭自由黨領袖懷爾德斯宣布退出聯合政府。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，現任首相史霍夫（Dick Schoof）批評懷爾德斯的舉動「不必要且不負責任」，表示當前國內外局勢動盪，需要的是政治決斷力而非分裂。

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荷蘭首相史霍夫請辭。(圖: REUTERS/TPG)

史霍夫強調：「我們面臨重大挑戰，這時不該讓內閣垮台。」其他聯盟政黨也否認拒絕支持移民改革，反指懷爾德斯的移民部長遲遲未提出具體方案。

然而，隨著自由黨退出，無黨籍的史霍夫也在數小時後宣布辭任首相，留下自由黨以外的內閣成員留任看守政府，並會嘗試處理關於安全的議題，直到新政府產生。

重新選舉可能導致荷蘭推遲關於增加國防開支的決定，這也代表荷蘭在本月主辦北大西洋公約組織（NATO）峰會時，將只有一個看守政府。

懷爾德斯對媒體表示，他提出一項十點計劃，其中包括對尋求庇護者關閉邊境、遣返敘利亞難民以及關閉庇護所，但聯盟政黨不願簽署支持，令他「別無選擇只能退出聯合政府」。

懷爾德斯強調：「我不是為了荷蘭的瓦解而簽這份協議，而是為了最嚴格的庇護政策。」他表示將率 PVV 參與下次選舉，目標是成為下任首相。

政治學者 Joep van Lit 指出，選舉目前很可能在 10 月底或 11 月舉行。即便如此，分裂的政治格局代表新政府的組成可能需要數月時間。

Joep van Lit 表示，右翼選民是會將事態的轉變視為威爾德斯未能將其提議付諸實踐，還是認為他需要更大的授權才能實現目標，還有待觀察。

另一位政治學者 Simon Otjes 認為，PVV 此舉有策略性，認為下次選舉可能被視為移民政策的全民公投，「因為他們知道自己會贏」。

對於即將到來的大選，荷蘭民眾看法不一。阿姆斯特丹居民 Michelle ten Berge 希望新政府「更溫和中庸」。但海牙的一位花商 Ron van den Hoogenband 則認為懷爾德斯將勝選並掌控國會，「這樣他就可以像川普以及其他極右翼勢力正在掌控的歐洲國家那樣行事」。

懷爾德斯所屬 PVV 在 2023 年 11 月的大選中意外奪得 23% 選票，目前在民調中約維持在 20%，與目前議會中第二大黨派工黨 / 綠黨勢均力敵。