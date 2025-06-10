Joe Lu 2025-06-10 07:50

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股市正面動能增強，但在投資者權衡地緣政治發展與僵固性通膨及強韌消費等複雜經濟背景下，領導族群依然狹隘

【Joe’s華爾街脈動】市場因貿易談判展開而攀升；通膨數據逼近成關鍵考驗 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 9 日 美東時間

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重點摘要

全球市場聚焦關鍵一週，美中貿易談判於倫敦展開，而即將公布的美國通膨數據和公債標售，將考驗上週強勁就業報告所引發的漲勢。

美國主要指數呈現擴大的正面動能，但領導族群仍集中於大型股，小型股和半導體類股則落後於此波漲勢。

大型股之間表現分歧，微軟 (Microsoft) 等個股趨勢持續強勁，而蘋果 (Apple) 和特斯拉 (Tesla) 在公司特定挑戰下面臨動能減弱。

強韌的消費者持續支撐經濟，但對通膨的重新正向評估，為美國聯準會和長天期資產創造了具挑戰性的環境。

資金正輪動至工業和原物料等週期性類股，而必需消費品等防禦型領域的動能則正在消退。

國際市場展現強勢，歐洲仍為領導者，中國市場趨勢轉為正向，儘管拉丁美洲的疲軟突顯了採取選擇性全球佈局的必要性。

比特幣和原油上漲，反映市場普遍尋求報酬，而黃金的正向趨勢則顯示投資者對通膨的持續擔憂。

市場概覽

市場本週以審慎樂觀的基調展開，延續上週五強勁反彈的氣勢。主要焦點轉向倫敦，美中貿易代表正在當地舉行會談，為全球風險偏好定下關鍵基調。在此背景下，本週將公布一系列具高度市場影響力的經濟數據，這些數據很可能決定市場的下一步走向。

近期市場的強勁表現，緊隨出乎意料強勁的 5 月份就業報告。該報告已有效地打消了市場對美國聯準會短期內降息的預期。這使得 10 年期美國公債殖利率堅守在 4.5% 以上，並使本週即將公布的 5 月份通膨數據更受矚目。該數據結果以及主要的公債標售，將是對債券市場穩定性的關鍵考驗。與此同時，投資者正密切關注國會山的預算協商，其中圍繞債務上限的討論增添了另一層政策驅動的不確定性。

企業方面，蘋果 (Apple) 的全球開發者大會 (WWDC) 於今日開幕，投資者高度關注該公司期待已久的人工智慧 (AI) 策略。儘管總體經濟數據看起來強勁，但勞動市場的景象正變得更加複雜。數家主要企業近期宣布裁員；同時，前幾個月就業成長數據的向下修正，顯示潛在的降溫趨勢，為原本強韌的經濟論述增添了一絲警示。

整體市場指數

在市場對美中貿易談判的抱持期待之際......(全文未完)