〈貴金屬盤後〉美元走弱、地緣政治和貿易緊張局勢加劇 黃金漲逾2% 登3周多高點

鉅亨網編譯許家華 2025-06-03 06:20

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由於美元走弱、地緣政治風險和經濟不確定性刺激了投資者對避險資產的需求，黃金周一 (2 日) 漲逾 2%，達到三周多以來的最高水準。

黃金周一(2日)漲逾2%(圖：Shutterstock)

現貨黃金上漲 2.5% 至每盎司 3,372.13 美元，早盤曾觸及自 5 月 8 日以來最高水準。

美國黃金期貨上漲 2.5%，收每盎司 3,397.20 美元。

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美元兌一籃子貨幣下跌 0.5%，使得美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

由於中美貿易緊張局勢加劇，投資人準備迎接充滿經濟和政治交叉趨勢的一周，包括重要的美國就業報告和普遍預期的歐洲央行降息，美股也走跌。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「周五最新的關稅威脅，包括計劃將鋼鐵和鋁關稅提高一倍至 50%，以及烏克蘭周末對俄羅斯腹地發動的襲擊，均加劇地緣政治風險，並助長避險情緒。」

上周五美國總統川普指責中國違反與美國達成的相互取消關鍵礦產關稅和貿易限制的協議後，中美關係又趨於緊張。

美國財政部長貝森特周日表示，川普和中國國家主席習近平可能很快就會通話，以解決貿易問題。

投資人也密切關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾和其他政策制定者本周的評論，以尋找有關美國利率走勢的線索。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 報告指出，新的貿易戰擔憂、財務不確定性以及美國債務上限問題，使得市場環境容易出現波動。「對於黃金預測而言，這種避險情緒和財政不確定性的背景再有利不過了。」

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