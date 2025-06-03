〈能源盤後〉野火威脅加拿大供應、川普關稅削弱美元 原油扛住增產壓力 漲近3%

鉅亨網編譯許家華 2025-06-03 05:48

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儘管產油國組織 OPEC+ 堅持增產計畫，但原油期貨價格周一 (2 日) 仍大漲近 3%，因為加拿大產油省的野火威脅到供應，且川普總統的新關稅威脅打壓了美元。

原油期貨價格周一(2日)大漲近3%(圖：Shutterstock)

Brent 原油期貨上漲 1.85 美元或 2.95%，收每桶 64.63 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.73 美元或 2.85%，收每桶 62.52 美元。

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根據路透社計算，截至周一，加拿大產油省 Alberta 省的野火已影響該國約 7% 的原油總產量。

上週末，位於產業中心麥克默里堡 (Fort McMurray) 南部的至少兩家熱油砂運營商已從現場疏散工人，並出於安全考慮關閉了生產。

紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「Alberta 省的野火現在開始蔓延。」

由於擔心川普新的關稅威脅可能會損害經濟成長並引發通膨，美元周一全線下滑，這也對價格構成支撐。

美元走弱使得以美元計價的石油等大宗商品對於使用其他貨幣的買家來說更便宜。

Rystad Energy 的 Jorge Leon 表示，上周末烏克蘭無人機襲擊俄羅斯後，地緣政治風險溢價上升也支撐了油價。

同時，伊朗和美國對於談判進展的訊號不一，令市場不安。

一名伊朗外交官周一表示，伊朗準備拒絕美國欲結束數十年核子爭端的提議。上個月在羅馬舉行第五輪會談後，兩國代表團取得一些進展。

石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 周六決定 7 月增產 41.1 萬桶 / 日，這是連續第三個月增產，藉此奪回市佔並懲罰產量超過配額的成員國。此外，知情人士周五表示，OPEC + 可能會討論更大幅度的增產。

石油交易員表示，OPEC + 決議的 41.1 萬桶 / 日的增產幅度已經反映在 Brent 原油和 WTI 期貨價格上。

價格期貨集團資深分析師 Phil Flynn 表示，投資人本預期 OPEC + 增產程度會比實際情況更高，「我認為他們抓錯方向了。」

高盛分析師預計，OPEC + 將在 8 月實施最終 41 萬桶 / 日的增產。高盛報告指出：「現貨石油基本面相對緊張，全球經濟活動數據好於預期，夏季季節性因素對石油需求的支撐表明，在 7 月 6 日決定 8 月產量水準時，預期的需求放緩不太可能劇烈到足以阻止增產。」

摩根士丹利分析師也預計每月產量將增加 41.1 萬桶 / 日，到 10 月前總產量將達到 220 萬桶 / 日。