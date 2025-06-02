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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅林斯ROL-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對羅林斯(ROL-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至58元，調升幅度5.45%。其中最高估值65元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予羅林斯評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀1位。

羅林斯今(2日)收盤價為57.28元。近5日股價上漲5.45%，標普指數上漲1.88%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ROL市場預估目標價

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