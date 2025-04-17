鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅林斯ROL-US的目標價調升至55元，幅度約5.77%
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對羅林斯(ROL-US)提出目標價估值：中位數由52元上修至55元，調升幅度5.77%。其中最高估值62元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予羅林斯評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀1位。
羅林斯今(17日)收盤價為55.04元。近5日股價上漲5.77%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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