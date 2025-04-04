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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅林斯ROL-US的目標價調升至52元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對羅林斯(ROL-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至52元，調升幅度4%。其中最高估值58元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予羅林斯評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀1位。

羅林斯今(4日)收盤價為55.961元。近5日股價上漲4%，標普指數下跌5.21%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ROL市場預估目標價

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