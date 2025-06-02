川普凍結聯邦撥款及21%重稅試圖馴服哈佛 專家：1933年納粹陰影再現

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-02 13:35

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美國川普政府近日針對常春藤名校哈佛大學外籍生招生資格，並凍結該校 22 億美元聯邦撥款，並威脅對 530 億美元捐贈基金徵收 21% 重稅，這場針對高等教育的政治風暴，不僅撕裂美國學術界，更引發全球對科學文化中心轉移的深層思考。

近日，美國國土安全部以「反猶主義」和「國家安全」為名，突然剝奪哈佛招收國際學生的資格，逾六千名留學生面臨被驅逐的威脅，數十億美元的聯邦科研撥款被凍結，政府甚至施壓提交學生政治活動的敏感記錄。

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哈佛大學隨即訴諸法律，校方律師團隊指控政府行為違憲，稱「這是自麥卡錫主義以來最嚴重的政治干預學術事件」，但司法部反駁稱，哈佛等常春藤院校長期推行「覺醒文化」，必須接受「國家安全審查」。這場訴訟已演變為保守派與自由派意識形態的正面交鋒。

專家指出，川普政府的這些舉措，本質是一場服務其政治議程的文化戰爭，首要目的在於政治清洗與文化站隊，絕非孤立事件，而是其系統性的「逆政」核心體現，也就是透過切斷學術自由、排斥國際人才、壓縮科研經費，重塑一個符合「美國優先」理念、服從政治權威的菁英教育體系。

哈佛、哥倫比亞等常春藤名校長期被視為民主黨自由派陣營的堡壘，其推行的多元化、平等與包容政策 (DEI) 與川普所代表的保守主義理念尖銳對立。川普政府巧妙地以「反猶」為切入點，實則要求大學廢除對少數族裔招生傾斜政策，並強制其配合政府審查學生政治活動，根本意圖在於瓦解意識形態對手的陣地，迫使學術機構向政治權力低頭。

在財政層面，川普切斷哥倫比亞大學等名校的聯邦經費，迫使哥大裁員 180 人；在移民政策上，將 AI 等 14 個關鍵領域學生簽證拒簽率從 12% 提升至 43%，華裔學者更成為類似「中國行動計畫」所製造的寒蟬效應的主要受害者

歷史學家發現，當前局勢與 1933 年納粹德國的「知識清洗」驚人相似。時任普魯士教育部長的伯恩哈德 · 魯斯特頒布《重設公職人員法》，以「種族純潔」名義驅逐 2000 多名猶太裔學者。愛因斯坦在普林斯頓高等研究院的辦公室牆上，至今保留納粹查封其柏林實驗室的封條照片。

中國武漢大學歷史學院李工真教授研究發現，流亡美國的學者中，79% 成為各自領域奠基人，馮 · 諾依曼奠定電腦科學基礎，漢娜 · 鄂蘭重構政治哲學，這些「知識難民」推動美國在二戰後十年內超越歐洲成為科學霸主。

專家也指出，川普政府的「逆政」將對美國帶來三大衝擊。首先，哈佛被禁招國際學生的示範效應是連鎖性的。 調查顯示，高達 75% 的在美外國科學家因當前環境而考慮離境，歐洲學生對赴美攻讀博士學位的興趣驟降 50%。 華裔學者群體更是承受著巨大壓力，美國國立衛生研究院（NIH）約 90% 的所謂學術不端調查針對華裔，迫使許多頂尖人才選擇提前退休或流向歐洲、亞洲等地尋求更穩定的環境。

其次，科研經費面臨斷崖式削減，國家科學基金會 (NSF) 預算恐被砍掉 75%，這將使無數基礎研究專案陷入停擺。更危險的是意識形態對科研的粗暴干預，聯邦資助專案被要求其成果必須符合政治正確，否則將面臨取消資助的威脅，迫使科學家們進行自我審查，嚴重窒息自由探索的精神。

曾在五角大廈擔任顧問的蘭德公司研究員邁克爾 · 霍華德警告：「當學術界淪為政治打手，美國將在 AI 倫理、基因編輯等前沿領域失去道德製高點。」

最後，美國將面臨經濟與國家軟實力的雙重損失。國際留學生每年為美國經濟貢獻約 430 億美元，簽證政策的持續緊縮已使許多大學陷入財政危機。

美國學術界這場危機意外為中國帶來戰略機會窗口，深圳「孔雀計畫」已啟動專案通道，為受影響的華裔科學家提供億元級研發資助。在產業端，華為「天才少年計畫」將年薪上限提升至 200 萬元，商湯科技啟動「AI 諾亞方舟」計劃，定向吸納晶片設計、大模型訓練等領域人才。值得關注的是，哈佛、MIT 等校 300 多名華裔教授近期密集訪問杭州雲棲小鎮，與阿里達摩院、之江實驗室展開技術合作洽談。

歷史學家提醒，機會窗口期可能轉瞬即逝。1933 年納粹頒布禁令後 18 個月，全球頂尖學者完成大規模遷移，而川普政策實施僅四個月，已有 12 位諾貝爾獎得主宣布退出美國學術組織。