烏克蘭發動最大膽無人機攻擊 牛彈琴：教科書級別攻擊案例

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-02 09:19

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具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周一（2 日）表示，不得不說，這是迄今烏克蘭最大膽也是最成功的一次無人機集群攻擊。

烏克蘭發動最大膽無人機攻擊。（圖：牛彈琴）

看了一下，攻擊目標甚至遠到俄羅斯西伯利亞，靠近俄羅斯和蒙古國邊境。

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烏克蘭可謂大獲全勝。

按照烏克蘭總統澤倫斯基披露，這是一次精心策略了 1 年多的襲擊，烏軍出動 117 架無人機，俄軍蒙受重大損失。

澤倫斯基說：「規劃、組織和所有細節都準備得非常充分，可以自信地說，這是一次絕對獨特的行動。」

「牛彈琴」說，這是一次非常經典的教科書級別攻擊案例。

據媒體報導，情況大致如下：

1、烏軍這次無人機行動，代號「蛛網」，策劃了 1 年 6 個月零 9 天，由澤倫斯基直接指揮，安全局局長馬柳克率隊實施。

2、澤倫斯基還公布了他和馬柳克商討，以及襲擊成功後兩人擁抱的圖片。此外，烏方披露的影片，還可以看到一大批工作人員，正緊張地遠程操作無人機發動攻擊。

3、烏軍這次至少攻擊四座俄軍基地，伊爾庫茨克州別拉亞空軍基地、摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地、梁贊州佳吉列夫空軍基地以及伊萬諾沃州伊萬諾沃空軍基地。最遠的別拉亞空軍基地，位於俄羅斯東西伯利亞，距烏克蘭邊境超過 4,000 公里。

4、按照烏方通報，烏軍這次行動，成功擊毀或損壞超過 40 架戰略飛機，包括 A-50 預警機、圖 - 95 戰略轟炸機以及圖 - 22M3 戰略轟炸機等，俄羅斯 34% 戰略飛機被摧毀，總價值超過 70 億美元。

5、看烏軍無人機拍下的影片，多架俄羅斯轟炸機，被烏軍無人機挨個摧毀。爆炸火光沖天，偌大空軍基地，儼然成了飛機墳場。

6、這 117 架無人機，應該都是人們最常見的 FPV 四旋翼無人機。這是一次極其複雜的特工行動，這些大批無人機，被裝進木質移動房屋屋頂下，然後當卡車行至俄軍事基地附近時，屋頂打開，無人機被啟動，飛出卡車，發動進攻。

7、一些俄羅斯卡車司機，顯然也被蒙在鼓裡，他們發現情況不對，爬上貨櫃頂部，試圖阻止無人機飛出，一些無人機在卡車中爆炸。

8、澤倫斯基宣稱，所有烏軍人員安全撤離。

9、美國透露，烏軍在發動這次襲擊前，沒有知會美方。

10、俄羅斯國防部指責這是一次恐怖襲擊，已逮捕多名參與者。

「牛彈琴」說，不管怎樣，烏軍能深入俄羅斯境內 4,000 多公里，而且部分得手，毫無疑問，這顯示烏克蘭情報系統的滲透能力和特種作戰實力。