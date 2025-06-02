鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-02 09:30

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白宮周日 (1 日) 宣布，美國總統川普決定撤銷對億萬富翁 Jared Isaacman 的國家太空總署 (NASA) 署長提名，並稱新任人選將「完全符合『美國優先』政策」。此舉距馬斯克辭去政府效率部 (DOGE) 負責人職務僅一天，引發外界對川普政府內部權力動盪與政商關係的密切關注。

人走茶涼！馬斯克密友被抓包曾捐錢給民主黨 NASA署長提名慘遭撤銷

​​Isaacman 是馬斯克旗下太空技術公司 SpaceX 的關鍵合作夥伴，曾兩次搭載該公司飛船執行商業太空任務，並自費數億美元支持 SpaceX 的「全民太空旅遊」計畫。川普去年 12 月提名 Isaacman 擔任 NASA 局長，原定於近期由參議院表決通過。

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但在《紐約時報》上周六 (5 月 31 日) 報導指出，川普得知 Isaacman 曾向民主黨人士捐款後決定撤銷提名。白宮發言人強調，新任局長需「全力支持總統的『美國優先』政策」。

儘管白宮未公開詳細原因，但美媒指出，Isaacman 與馬斯克的密切關係可能是觸發點。

馬斯克此前曾直接向川普推薦 Isaacman，並公開讚揚其「才能與品德」，但 Isaacman 的政治捐款記錄曝光後，馬斯克僅在 X 平台上以「難以找到如此能幹且正直的人」間接回應，凸顯馬斯克對提名人選突遭否決的失望。

​​此次人事變動發生在馬斯克卸任政府效率部負責人職務的隔天。分析人士指出，提名被撤恐反映出川普政府內部對馬斯克勢力擴張的警惕。儘管兩人曾攜手推動「政府效率」與太空政策，但馬斯克與民主黨的曖昧關係成為政治敏感點。白宮撤換提名人可能意在削弱馬斯克對華府決策的影響。

​​Isaacman 提名遭撤銷引發太空圈震驚。目前候選人尚未公布，而 NASA 正面臨預算削減壓力，此時人事真空恐加劇機構不穩定。

專家批評川普政府頻繁更迭高層，將科學與技術問題政治化，恐延誤關鍵太空任務進程。

對此，川普在社群平台表示，新任局長將「在太空領域實現美國優先」，但未具體說明選拔標準。

分析師指出，川普可能選擇更忠誠於其政治路線的候選人，進一步加大對 NASA 的控制力道。