「三節」禮金成景氣指標？企業保守看下半年 僅54%發端午禮金
鉅亨網記者張韶雯 台北
公司若「三節獎金」同步成長，可預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。yes123 求職網進行「蛇年端午禮金調查」調查顯示，合計有 54.4% 的企業透露，今年會發放端午獎金，低於去年的 58.1%，其中有 16.3% 發放端午禮品；剩下的 29.3%，屬於「不會發放端午獎金，也不會發放端午禮品」，讓公司同仁變成「兩頭空」。
企業預計發放的「端午獎金」，平均金額落在 1,222 元，不過少於去年的 1,282 元，但略優於前年的 1,221 元，也創下七年以來的次低。
相較之下，企業對於「公務往來」的客戶、合作 (協力) 廠商，或是官方與民間團體，送禮意願又是如何呢？本次調查就發現，仍有 44.1% 的企業指出，今年「對外」會贈送端午節禮品，只是比例少於去年的 46.6%；至於資方預算部份，平均每份禮物為 925 元，也低於去年的 976 元。
綜觀前述的調查數據，yes123 求職網發言人楊宗斌表示，由於時序將進入夏季，「端午獎金」被視為「上半年業績」的「領先指標」之一：如果端午節發放的獎金增加了，代表「半年報」也有機會跟著成長；而且若全年度「三節獎金」也同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。
不過楊宗斌更解讀，今年端午禮金發放的比例、金額、預算，都較去年略為下滑，可能與近期全球關稅、台幣匯率衝擊有關，導致企業因此預估，下半年營運前景的不確定性增加，所以針對員工福利的支出，也會轉趨保守些。
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