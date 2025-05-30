「三節」禮金成景氣指標？企業保守看下半年 僅54%發端午禮金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-30 10:28

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公司若「三節獎金」同步成長，可預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。yes123 求職網進行「蛇年端午禮金調查」調查顯示，合計有 54.4% 的企業透露，今年會發放端午獎金，低於去年的 58.1%，其中有 16.3% 發放端午禮品；剩下的 29.3%，屬於「不會發放端午獎金，也不會發放端午禮品」，讓公司同仁變成「兩頭空」。

企業預計發放的「端午獎金」，平均金額落在 1,222 元，不過少於去年的 1,282 元，但略優於前年的 1,221 元，也創下七年以來的次低。

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相較之下，企業對於「公務往來」的客戶、合作 (協力) 廠商，或是官方與民間團體，送禮意願又是如何呢？本次調查就發現，仍有 44.1% 的企業指出，今年「對外」會贈送端午節禮品，只是比例少於去年的 46.6%；至於資方預算部份，平均每份禮物為 925 元，也低於去年的 976 元。