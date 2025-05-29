〈兆豐金法說〉下半年放款趨緩但看好財管及手收 3大策略搶關稅政策衍生商機
鉅亨網記者張韶雯 台北
公股金控龍頭兆豐金控（2886-TW）今（29）日召開線上法說會，考量川普執政不確定性與國內經濟成長率恐下修，今年下半年銀行放款成長率恐較年初趨緩，兆豐金今年將著重執行３大關鍵策略：嚴格控管信用風險、採取審慎穩健的營運策略及積極爭取關稅政策下的衍生商機，包括台積電（2330-TW）赴美投資及其供應鏈集體移動的 AI 衍生商機，除強化中小企業與小額信貸，並看好財管及手收動能。
兆豐金今年第 1 季稅後淨利 80.11 億元，每股稅後盈餘 0.54 元，資本水準強勁，金控資本適足率 135.18%，雙重槓桿 115.7%。 獲利主力仍來自兆豐銀，淨利息收益年增 2%，排除高鐵 (2633-TW) 一次性補償金後，手續費年增 4%。
銀行子公司：第 1 季稅後淨利為 72.02 億元，整體放款業務年增 7%，利息淨收益年增 2%。手續費收入扣除去年高鐵一次性手收後，年成長率達 4%，其中財管手收年增 7%，反映全球政經環境的紛擾下，財管業務獲利動能仍維持穩定，財操收益在股市下滑及 FX Swap Points 收窄的情況下，仍交出 38.21 億元的好成績。
兆豐銀主管表示，但今年策略重心會轉移，因實施不動產放款的管控，整體消金業務的動能預計將趨緩，消金業務的策略重心已轉向個人理財性貸款和小額信貸下半年會積極爭取這些業務。此外優化整體放款結構，擴大爭取利潤較高的個人信貸業務，消金業務的策略也包括策略性地推廣高利差的理財型貸款。今年第一季小額信貸新增撥款量達到新台幣 13.68 億元，較去年同期大幅成長了 9.13 億元。
證券子公司第 1 季稅後淨利為 2.58 億元，手收 13.05 億元，年增 17%。受股市高檔震盪下跌影響表現不如去年，將偕同銀行子公司推動複委託業務以增益手收、強化承銷業務投後管理、嚴格執行自營部位風險控管，開發多元交易策略，創造穩健收益。
兆票券子公司：稅後淨利 5.43 億元穩居同業領導地位，利息淨收益年增 46%，持續展現市場龍頭地位。
產險子公司：受商業火險業務損失影響，獲利略為下滑，稅後淨利達 1.53 億元，其中，國內保費收入 27.36 億元，較去年同期成長 9%，核心險種業務穩定成長。
AMC、投信及創投等子公司獲利穩健，其中投信子公司表現特別亮眼，稅後淨利年增 32%，主要來自基金規模顯著成長及成功發行新基金。
面對未來挑戰，兆豐金控今年將著重執行以下三大關鍵策略：
首先，嚴格控管信用風險，密切關注客戶、各產業別之個別信用風險暴險，避免風險過度集中。同時針對有價證券投資部位強化市場風險管理，透過集中度控管、停損規範制定與交易對手信評及市場價格定期審視等措施，有效分散相關風險。
其次，採取審慎穩健的營運策略，並主動關懷客戶，掌握客戶動態，特別是受衝擊較大的產業如農漁業、B2C 消費性電子、航運與中小企業；針對中小企業提供週轉金協助，解決資金融通壓力；對大型企業則提供供應鏈移轉的長期資本支出融資。
第三，主動積極爭取關稅政策下的衍生商機，包括台積電赴美投資及其供應鏈集體移動、AI 伺服器美國製造，以及 AI 相關產業發展所帶來的機會，同時加強財富管理業務，協助客戶多元資產配置，推廣保障型、金流型及分紅型保險商品。
展望未來，兆豐金控將持續關注全球政經情勢變化，靈活應對市場挑戰，把握企業國際化布局與風險管理的新需求，在挑戰中發掘更多潛在商機。
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