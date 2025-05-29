〈兆豐金法說〉下半年放款趨緩但看好財管及手收 3大策略搶關稅政策衍生商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-29 17:26

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公股金控龍頭兆豐金控（2886-TW）今（29）日召開線上法說會，考量川普執政不確定性與國內經濟成長率恐下修，今年下半年銀行放款成長率恐較年初趨緩，兆豐金今年將著重執行３大關鍵策略：嚴格控管信用風險、採取審慎穩健的營運策略及積極爭取關稅政策下的衍生商機，包括台積電（2330-TW）赴美投資及其供應鏈集體移動的 AI 衍生商機，除強化中小企業與小額信貸，並看好財管及手收動能。

兆豐金今年第 1 季稅後淨利 80.11 億元，每股稅後盈餘 0.54 元，資本水準強勁，金控資本適足率 135.18%，雙重槓桿 115.7%。 獲利主力仍來自兆豐銀，淨利息收益年增 2%，排除高鐵 (2633-TW) 一次性補償金後，手續費年增 4%。

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銀行子公司：第 1 季稅後淨利為 72.02 億元，整體放款業務年增 7%，利息淨收益年增 2%。手續費收入扣除去年高鐵一次性手收後，年成長率達 4%，其中財管手收年增 7%，反映全球政經環境的紛擾下，財管業務獲利動能仍維持穩定，財操收益在股市下滑及 FX Swap Points 收窄的情況下，仍交出 38.21 億元的好成績。

證券子公司第 1 季稅後淨利為 2.58 億元，手收 13.05 億元，年增 17%。受股市高檔震盪下跌影響表現不如去年，將偕同銀行子公司推動複委託業務以增益手收、強化承銷業務投後管理、嚴格執行自營部位風險控管，開發多元交易策略，創造穩健收益。

兆票券子公司：稅後淨利 5.43 億元穩居同業領導地位，利息淨收益年增 46%，持續展現市場龍頭地位。

產險子公司：受商業火險業務損失影響，獲利略為下滑，稅後淨利達 1.53 億元，其中，國內保費收入 27.36 億元，較去年同期成長 9%，核心險種業務穩定成長。

AMC、投信及創投等子公司獲利穩健，其中投信子公司表現特別亮眼，稅後淨利年增 32%，主要來自基金規模顯著成長及成功發行新基金。

面對未來挑戰，兆豐金控今年將著重執行以下三大關鍵策略：

首先，嚴格控管信用風險，密切關注客戶、各產業別之個別信用風險暴險，避免風險過度集中。同時針對有價證券投資部位強化市場風險管理，透過集中度控管、停損規範制定與交易對手信評及市場價格定期審視等措施，有效分散相關風險。

其次，採取審慎穩健的營運策略，並主動關懷客戶，掌握客戶動態，特別是受衝擊較大的產業如農漁業、B2C 消費性電子、航運與中小企業；針對中小企業提供週轉金協助，解決資金融通壓力；對大型企業則提供供應鏈移轉的長期資本支出融資。

第三，主動積極爭取關稅政策下的衍生商機，包括台積電赴美投資及其供應鏈集體移動、AI 伺服器美國製造，以及 AI 相關產業發展所帶來的機會，同時加強財富管理業務，協助客戶多元資產配置，推廣保障型、金流型及分紅型保險商品。