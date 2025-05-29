國務卿魯比歐：美國將「狠狠」撤銷中國學生簽證

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-29 15:30

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美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 宣布，美國將「狠狠 (aggressively) 撤銷」在美中國學生的簽證。此舉是在川普政府持續打擊外國學生和高等教育機構之際進行的。

魯比歐在社群媒體 X 上發布此消息，國務院也發布題為「新簽證政策將美國置於優先，而非中國」的聲明。

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國務院聲明指出，在川普總統的領導下，將與國土安全部合作，積極撤銷中國學生的簽證，包括那些與中國共產黨有聯繫或就讀敏感領域的學生。聲明並補充說，將修改簽證標準，加強審查未來所有來自中華人民共和國和香港的簽證申請。

此行動是在華盛頓與北京之間摩擦日益加劇的背景下發生的，美國眾議院共和黨人認為美國與中國學術機構之間的關係對國家安全構成威脅。例如，密西根州國會議員曾敦促杜克大學終止與武漢大學的合作關係，理由是擔憂技術轉移，聲稱這種合作創造了「美國創新與中國軍工複合體之間的直接輸管線」。

中國學生是美國第二大國際學生群體，在 2023-2024 學年超過 27 萬人，約占所有外國學生的四分之一。川普政府認為，許多在美的中國學生來自菁英家庭，他們很可能與共產黨有某種關聯。

儘管魯比歐的宣布未具體說明有多少學生的簽證會被撤銷，但即使僅是威脅，也可能極大地打擊美國大學對中國學生的吸引力。教育非營利組織「美中教育信託」的執行董事 Rosie Levine 表示，此舉的「寒蟬效應」將是巨大的，且由於中國有近 1 億黨員，此政策執行範圍可能涵蓋幾乎所有有意來美的中國學生，只要其背景與中共有關聯。

此政策預計也會損害美國大學，這些大學依賴外國學生支付全額學費來補貼美國學生的財務援助。2023-2024 學年，國際學生為美國經濟貢獻 438 億美元，並支持近 40 萬個工作崗位。因此，此舉可能會損害美國大學的財務，並可能讓美國損失在科技領域的寶貴技能和專業知識，特別是在矽谷，有成千上萬對美國做出巨大貢獻的中國學生或前中國學生。

一些專家對此政策的廣泛性表示擔憂。聖母大學克勞斯全球事務學院院長 Mary Gallagher 表示，美國政府需要考慮非傳統間諜活動的風險，但政策劃定的界線過於廣泛且不明確。她認為這是一種越權行為，不僅損害美中教育交流，也損害美國的科技競爭力。