川普關稅戰涼了？高盛：僅暫時挫折 川普可用其他工具抵消聯邦法院裁決的影響

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-29 14:30

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美國國際貿易法院周三 (28 日) 叫停川普在 4 月 2 日宣布的對等關稅，裁定川普越權並給予 10 天時間停止關稅措施，但專家認為，對川普貿易政策來說，這項尋求阻止「解放日」關稅的法院裁決只是個暫時的挫折，川普還可透過其他徵稅來彌補。

高盛首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 在今 (29) 日出具的研究報告中指出，美國國際貿易法院的裁決雖然叫停關稅，白宮仍可使用其他關稅工具來抵消相關影響。

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Phillips 在報告中寫道：「這項裁決對政府的關稅計畫來說是個挫折，增加了不確定性，但可能不會改變大多數美國主要貿易夥伴面臨的最終結果。目前，我們預期川普政府將尋找其他方式徵收關稅。」

Phillips 指出，替代方案包括動用第 232 條款徵稅，也就是以國家安全為由對鋼鐵、鋁和汽車進口徵收關稅。若所有未決調查都導致 25% 的關稅，並根據該條款加到現有關稅中，那麼僅此一項就會使關稅稅率提高 7.6 個百分點。

此外，川普還可以使用其他手段徵收關稅。他可以依據第 122 條款在 150 天內徵收最高 15% 的關稅，或根據第 301 條款啟動調查，不過這些都需要更長的時間來實施。

美國國際貿易法院周三發佈 49 頁裁定書，禁止川普政府依據 1977 年《國際緊急經濟權力法 (IEEPA)》執行對多國加徵關稅措施的行政命令。裁定書中認為，《國際緊急經濟權力法》未授權總統推出任何全球性關稅令、報復性關稅令和非法交易相關關稅令。相關關稅行政令將被解除，這些行政令的執行將被永久禁止。

今年 2 月，川普也依據上述法律對加拿大、墨西哥和中國輸美產品分別加徵關稅，並在 4 月 2 日依據該法對所有貿易夥伴徵收所謂「對等關稅」。

美國往常援引《國際緊急經濟權力法》時，主要是對他國實施制裁或凍結資產，川普則是第一個援引該法來全面加徵關稅的美國總統。

美國國際貿易法院負責裁定涉及國際貿易等的糾紛，其裁決可被上訴至美國聯邦上訴法院，最終可被上訴至最高法院。

美國國際貿易法院的裁決書顯示，此次裁決針對的是美國 5 家小企業和美國 12 個州分別在 4 月 14 日和 4 月 23 日對聯邦政府發起的訴訟。