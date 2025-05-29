〈陸股盤後〉川普擴大對中禁令 傳晶片設計軟體列管 EDA概念股應聲走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周四（29 日）收盤同步走高，電子設計自動化（EDA）概念股上揚，知情人士透露，川普政府已告知美國晶片設計軟體商，要這些企業停止把技術銷往中國。
滬指周四收盤漲 0.7% 報 3,363.45 點，深證成指漲 1.24% 報 10,127.2 點，創業板指漲 1.37% 報 2,012.55 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2136 兆元。
醫藥、半導體、汽車、紡織服裝、房地產、券商族群走高，EDA、無人駕駛概念股活躍。
據英國《金融時報》周三報導，消息人士表示，美國商務部工業與安全局上周五就已發函給至少幾家 EDA 大廠，要他們停止出貨給中國顧客。EDA 主要製造商包括新思科技（Synopsys）(SNPS-US) 、益華電腦（Cadence）(CDNS-US) 和德國西門子（Siemens）。
美國商務部發言人說：「正在審查對中國具有重要戰略意義的出口。在某些情況下，商務部在審查期間暫停現有出口許可證，或加諸額外許可要求。」
知情人士說，目前不清楚管制措施範圍有多大，雖然這也可能代表實質上業者禁止在中國經商。
在去年新思 61 億美元營收中，約 16% 營收來自中國，益華也有約營收 12% 源自中國。
美國正在加強打擊中國打造本土半導體產業的企圖心，一開始先是切斷先進晶片設備供應，接著逐步擴大禁令範圍。新思和益華設計的軟體涉獵範圍很廣，從輝達 (NVDA-US) 、蘋果 (AAPL-US) 的高階處理器，到電源管理晶片這類簡單零件都涵蓋在內。
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