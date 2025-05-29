〈陸股盤後〉川普擴大對中禁令 傳晶片設計軟體列管 EDA概念股應聲走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-29 16:30

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中國股市三大指數周四（29 日）收盤同步走高，電子設計自動化（EDA）概念股上揚，知情人士透露，川普政府已告知美國晶片設計軟體商，要這些企業停止把技術銷往中國。

滬指周四收盤漲 0.7% 報 3,363.45 點，深證成指漲 1.24% 報 10,127.2 點，創業板指漲 1.37% 報 2,012.55 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2136 兆元。

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醫藥、半導體、汽車、紡織服裝、房地產、券商族群走高，EDA、無人駕駛概念股活躍。

美國商務部發言人說：「正在審查對中國具有重要戰略意義的出口。在某些情況下，商務部在審查期間暫停現有出口許可證，或加諸額外許可要求。」

知情人士說，目前不清楚管制措施範圍有多大，雖然這也可能代表實質上業者禁止在中國經商。