前進亞資中心！KPMG宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」主打5大服務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-28 19:59

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響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，KPMG 安侯建業今 (28) 日宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，以五大服務主軸為核心，提供整合式財務、稅務及顧問服務。

面對金融資本市場的快速變遷與家族企業傳承需求，KPMG 積極推動企業資產管理與金融創新策略。因應亞洲資產管理中心的發展趨勢，KPMG 實質輔導高雄在地金融機構，串起高雄財富管理生態圈。此外，協助金融機構進駐亞灣區，打造高資產客戶服務生態系，並結合金融科技，探索 AI、數位資產、永續金融策略與 ESG 國際評比等前瞻應用。

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KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，亞洲資產管理中心是台灣產業升級轉型與區域均衡發展的關鍵佈局策略。因此，KPMG 期望透過「躍動大南方資產創新平台」，協助企業掌握政策紅利，透過相關法規與配套措施，促進雙向投資、創新合作與產業升級，讓南部成為亞洲新創與產業鏈整合的核心營運據點。

KPMG 安侯建業執行長施威銘指出，近年來，KPMG 積極陪伴大南方地區企業的產業升級與招商投資，不僅回應地方經濟發展的承諾，也對全球經濟變局與政策轉向提供前瞻建議。透過一系列策略性計劃，KPMG 協助企業建立具備韌性與創新力的產業生態系，鏈結全球資源，並深化在地與產官學之關係，創造南方新業務商機。

為因應智慧應用新世代，KPMG 積極輔導新創與家族企業成長，近年來與政府單位、在地工會 / 協進會、家族企業等攜手舉辦多場研討會，打造跨界合作平台，期望能協助南區企業加速轉型；此外，也推動創新平台，協助新創企業與傳統產業跨界合作，舉辦新世代工作坊，邀請家族二代接班人、新創企業創辦人與創投專家共同參與。透過設計思考、創新實驗與策略對話，激發跨世代創新火花，促進實質合作，為南部創新注入新血。

KPMG 創新與新創服務團隊也致力連結南區新創企業，並響應高雄市政府與數位時代攜手打造之「亞灣新創大南方」活動，發展創業加速器、技術媒合等，協助新創企業拓展市場與資金來源，進一步活絡南部新創生態圈。