戰況吃緊、俄軍壓境 澤倫斯基促西方金援300億美元

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-28 16:30

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烏克蘭總統弗拉澤倫斯基呼籲西方盟國，在今年底前提供約 300 億美元，以加強烏克蘭武器生產並抵禦俄羅斯的進攻。

由於美國總統川普對烏克蘭的支持減弱，加上與俄羅斯總普丁的和平談判陷入僵局，烏克蘭正愈發依賴自身資源。然而，澤倫斯基指出，飽受戰爭摧殘的經濟，遠缺乏提高武器生產所需的投資。

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「我們的武器生產能力尚未全開，」澤倫斯基 27 日在基輔對記者表示，並稱這 300 億美元是為了彌補這一差距。他表示，該估計只是對基輔戰爭目標成本的「粗略估計」。

隨著川普混亂的外交行動未見成效，而且俄羅斯軍隊升級了飛彈和無人機襲擊，本月發動了三年戰爭以來最大規模的襲擊，澤倫斯基政府正將重點轉向國內努力。

當前籌措資金至關重要，因為自 2022 年俄羅斯全面入侵以來，各國提供的數十億援助正逐漸枯竭，而戰事看不到結束的跡象。

澤倫斯基表示，遭凍結的俄羅斯資產可能成為融資來源，他計劃敦促七大工業國（G7）加強相關行動。G7 去年擬定了一項 500 億歐元的貸款方案，該方案以約 3000 億美元遭制裁的俄羅斯資產所產生的利潤作為擔保。

澤倫斯基表示，他計劃下個月出席在加拿大亞伯達省舉行的 G7 領袖峰會，成員包括美國、英國、德國、法國、義大利、加拿大和日本。

「這些俄羅斯資產來自那個對我們發動戰爭的國家，」澤倫斯基說，「我相信有許多工具可用於資助烏克蘭的戰爭行動。」

他強調，烏克蘭需要將軍用無人機的庫存增加至 1,000 架，並將每日對俄作戰的無人機出動次數，從目前的 100 次提升至 300 至 500 次。

澤倫斯基表示，「這不是生產能力的問題，而是資金的問題。」

他還表示，俄羅斯已在烏克蘭蘇梅州邊境集結超過 5 萬名軍隊，並試圖向內推進 10 公里，建立其所謂的「緩衝區」。俄軍亦希望完全控制烏克蘭東部的頓內茨克和盧甘斯克地區，而這一目標自 2014 年以來一直未能實現。