普丁直升機 遭遇烏克蘭大規模無人機襲擊！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-27 09:10

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俄羅斯防空師指揮官達什金周日（25 日）在俄羅斯媒體播出的節目透露，普丁總統 20 日乘直升機視察邊境州庫斯克時，成為烏克蘭大規模無人機襲擊的中心。

達什金在受訪中表示，在庫斯克州，普丁乘坐的直升機處於擊退敵軍大規模無人機襲擊行動的中心。

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達什金說，普丁身處庫斯克州時，烏克蘭發動前所未有的無人機襲擊，俄羅斯防空部隊摧毀 46 架固定翼無人機。

達什金稱，當地防空部隊必須一邊作戰，一邊確保總統直升機在空中的安全。這一任務圓滿完成。敵軍無人機襲擊被擊退，所有空中目標都被擊中。

普丁 20 日夜間訪問庫斯克州，並赴庫爾恰托夫視察正在興建的庫斯克 2 號核電站，這是俄軍收復庫斯克州以來普丁首次訪問該地。