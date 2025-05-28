英王赴加拿大發表「御座致辭」 捍衛加國自由主權

鉅亨網新聞中心 2025-05-28 14:30

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英國國王查爾斯三世抵達加拿大訪問，並在 27 日發表「御座致辭」（speech from the throne），直指加拿大正遭遇前所未見的挑戰，稱真正的北方確實強大且自由。

查爾斯三世以加拿大官方語言之一的法語表示：「我們必須面對現實：自第二次世界大戰以來，我們的世界從未如此危險與不穩定。加拿大正遭遇我們有生以來前所未見的挑戰。」

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他更指出，「許多加拿大人對周遭急劇變化的世界感到焦慮與擔憂。」國王重申加拿大的主權，稱「真正的北方確實強大且自由。

按照傳統，加拿大總督作為君主在該國的最高代表，通常會負責宣讀御座致辭，內容一般為闡述政府在新一届國會會期的施政方針。

儘管「御座致辭」是由加拿大整府準備，並非英國王室方面親撰，但這是近 50 年來，君主首度發表御座致辭，許多人認為，這是對加拿大強有力的支持。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在演說前表示，「這絕非例行公事，而是具有時代份量的歷史性時刻。」