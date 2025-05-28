川普關稅吸金 5月收入狂飆逾220億美元

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-28 10:01

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據美國財政部數據，美國聯邦政府本月「海關及特定消費稅」已超過 223 億美元，高於 3 月、4 月的 96 億及 174 億美元，並創下月度新高。

本月總額在接下來的幾天內可能只會略有上升，因為進口商通常會在單一天內繳納大部分關稅。引人關注的是，5 月 22 日，政府關稅帳上中出現了一筆超過 165 億美元的大額存款。

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今年迄今，美國關稅入已累計達近 930 億美元，其中 43% 來自 4 月和 5 月。川普曾表示希望關稅成為政府的一個重要收入來源。上

5 月的收入激增，是因為川普的大部分關稅措施在 4 月 5 日生效後，首次在整整一個月內全面生效——其中包括對幾乎全球所有國家徵收的 10% 關稅。

這一收益的增長也受到川普本月稍早做出的進一步讓步影響，包括降低對中國的關稅，以及對英國的部分關稅下調。

川普週二在社群媒體貼文中表示，可能還會有更多關稅。他提到自己暫時延後對歐洲加徵 50% 關稅的決定時說：「記住，如果我們無法達成協議，我有權為進口到美國的貿易『設定協議』。」

他還威脅，將對半導體、藥品等項目加稅，甚至蘋果與三星都是他的狙擊對象。

這些關稅數據具有重要意義，但可能略為高估，因為財政部將關稅與某些消費稅合併，作為國土安全部提供的一項分類來報告。

在 1913 年國會通過所得稅法之前，關稅曾是美國聯邦政府的主要收入來源，但這之後，其在政府收入中的比重相比個人所得稅和企業所得稅一直低得多。

消費稅與關稅是不同的。僅針對關稅的更精確數據預計將在幾週後公布。不過，歷來關稅一直佔據這項合併數據的大部分

關稅收入也被用來為共和黨的「又大又美的法案」造勢，以抵消可能出現的數兆美元新增赤字。川普甚至曾提出這筆收入或許最終可以讓所得稅完全取消。