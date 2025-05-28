一銀高資產業務放光芒 管理逾2400戶規模近2500億創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-28 13:29

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深耕財富管理多年的第一銀行，2024 年度理財手收近 75 億元，創下歷史新高，2025 年截至 4 月份，理財手收較去年同期成長近 3 成，且各項業務嶄露鋒芒，高資產業務客戶逾 2400 戶及管理資產規模 (AUM) 近 2500 億，定期定額業務扣款金額、信託 2.0 三箭齊發展現卓越理財的優異成績。

截至今年 4 月底，第一銀行高資產財富管理客戶數逾 2400 戶，，AUM 近 2500 億元，連續 7 個月蟬連業界第一，展現深耕「億」級客戶的實力。第一銀行總經理周朝崇表示，專注聆聽客戶的需求，跨業務攜手合作，提供有溫度的金融服務，是第一銀行財富管理業務穩健成長的關鍵要素。

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第一銀行瞄準高資產客戶，專家團隊集結了客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，將服務範疇擴及至稅務規劃、傳承分配等，並聚焦多元金融商品創新，領先公股銀行率先提供「未具證券投資信託基金性質」之投資商品；同時為響應政府打造亞洲資產管理中心的政策，規劃將在高雄地方資產管理專區設點，未來將透過總行專家團隊與專區營業據點團體協作方式共同經營高資產客戶。

面對金融市場波動，投資人應根據自身投資偏好與風險屬性，進行投資組合配置，以定期定額投資為核心策略，達到平衡風險的效果，截至今年第一季第一銀行定期定額扣款金額達 77 億元，居公股銀行之冠；而針對沒有時間關注市場的客戶，「e-First 智能理財」搭配晨星團隊核心演算法，提供專家級投資組合選擇，上線以來投資人數近 7 萬人、申購金額約 46 億元，客戶數及 AUM 續創新高，今年 5 月再推出境外 ETF 投資組合功能，提供投資人更多元的理財選擇；為了實踐普惠金融，第一銀行針對小資族推出 iLEO「百元奇基」，最低只要 100 元起，就能輕鬆投資全球市場基金，截至今年 4 月已吸引超過 4 萬名客戶，總投資金額約 20 億元。

積極打造全方位創新信託服務的第一銀行，自金管會辦理信託 2.0 評鑑計畫實施以來，已連續三年入選為績優銀行，2024 年更榮獲信託業務創新獎第一名等三項大獎，從產品、服務及系統整合面向三管齊下，透過整合金控資源，創新八大服務項目，包含發展碳權交易價金信託、地主自力更新代理實施新種信託模式、可攜式退休信託帳戶、境內基金集中清算平台、珍愛美滿信託創新服務、創新型三類不動產管理型服務、數位金融品牌 iLEO 帳戶及創新金融友善服務，在信託創新上取得豐碩成果。