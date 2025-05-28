外資也來了！陸15家城商銀行獲800機構研調 山東雙雄成黑馬 帶領銀行類股創今年新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-28 08:30

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中國 A 股銀行類股周二 (27 日) 延續近期強勢表現，杭州銀行、廈門銀行、齊魯銀行、南京銀行等多家城商行股價漲幅居前。數據顯示，今年以來上市城商行股價持續活躍，A 股 13 家上市銀行今年至周二為止漲幅超過 10%，其中青島銀行(002948-CN) 、齊魯銀行 (601665-CN) 漲幅均突破 20%，展現出市場對區域性銀行的強烈關注。

根據 Wind 統計，今年 A 股已有 15 家上市城商行接受機構調查，佔全部 17 家上市城商行的 88%，調查機構總數突破 800 家。

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此外，外資機構參與度大幅提升，寧波銀行、杭州銀行等城商行本月相繼迎來千禧年資本、拉札德資產管理公司等國際頂尖投資機構調查。分析師認為，中國經濟大省區域銀行憑藉產業優勢與資產品質改善預期，正成為境內外資本佈局的重點。

從經營數據來看，17 家上市城商行在今年第一季規模與效益雙重成長。截至 3 月末，所有銀行總資產較年初均實現正成長，江蘇銀行以 12% 的成長速度領先。

營收與淨利方面，14 家銀行達到雙增，齊魯銀行、青島銀行歸母淨利分別年增 16.47% 及 16.42%，超過一些主要大型城商行。大型城商銀行的格局出現變化，江蘇銀行以營收 223 億元 (人民幣，下同)、淨利 97.8 億元穩居榜首，寧波銀行憑藉 184.95 億元營收超越北京銀行躍居次席，杭州銀行則以 17.3% 的淨利增速位列增速榜首。

在資產品質管控方面，多家銀行展現前瞻性佈局。杭州銀行已建立風險預警機制，並預估今年資產品質仍將維持穩定；齊魯銀行透過信貸結構調整，今年首季不良貸款率降至 1.17%，較年初下降 0.02 個百分點。

面對產業信用風險壓力，各大型城商銀行普遍強化風險管理，同時優化分紅策略，青島銀行明確將建構可持續分紅機制，杭州銀行則打算每年實施兩次分紅，以平衡股東回報與永續發展。

值得關注的是，區域性銀行發展分化加劇。儘管國營銀行與股份制銀行營收雙降，17 家上市城商行整體營收年增 2.96%，淨利成長 5.49%，展現較強韌性。

市場研究指出，經濟強省城商行靠著產業群聚優勢，透過深化銀企合作實現資產品質與規模擴張兩大方面的突破，如山東的齊魯銀行、青島銀行資產規模約 7100 億元，但透過提升高收益資產佔比、強化負債成本管控，淨利成長持續領先。