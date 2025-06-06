Joe Lu 2025-06-06 07:46

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在企業特定消息與經濟訊號錯綜複雜之際，美股受挫；全球市場則因外交斡旋獲得些許慰藉，投資者靜待關鍵勞動市場指標

【Joe’s華爾街脈動】特斯拉震盪與貿易談判期望撼動市場 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 5 日 美東時間

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重點摘要

由於特斯拉 (Tesla) 股價大幅下跌以及新浮現的勞動市場擔憂，蓋過了美中貿易商議帶來的初期樂觀情緒，美國市場回落。

整體股市指數的趨勢轉變不一，大型股普遍維持正向展望，而小型股則顯示審慎度提高。

美國龍頭企業的表現急遽分化，特斯拉 (Tesla) 股價暴跌以及博通 (Broadcom) 等 AI 相關股票持續強勢，形成鮮明對比。

經濟評估顯示企業獲利和通膨前景改善，但與此同時，消費者信心看法轉弱，且投資存續期間持續審慎。

類股趨勢具選擇性，工業類股轉強，而能源和醫療保健類股則顯疲弱，顯示投資者偏好具辨別力。

國際市場大致維持正向趨勢，尤其在歐洲和亞洲部分地區，主要受到貿易對話和寬鬆貨幣政策的支持。

黃金儘管單日下跌，但其潛在趨勢轉強，原油則維持中性，短期公債則在關鍵經濟數據發布前呈現持平格局。

市場概覽

美國股市今日走弱，主要受到特斯拉 (Tesla) 股價大幅下挫的拖累。該股下跌導因於此前川普總統就潛在修訂政府合約的相關言論。此一發展蓋過了早先因美中兩國元首就貿易問題進行建設性對話報導而引發的較樂觀市場基調。該通話最初點燃了貿易緊張局勢緩解的希望，此種情緒似乎為國際股市提供了支撐，歐洲和加拿大股市均錄得小幅上漲。

經濟方面，近期貿易政策變動的影響逐漸浮現。美國 4 月份進口數據大幅下滑，扭轉了先前因關稅驅動所導致的提前進口現象，預計這將對第二季美國國內生產毛額 (GDP) 數據產生正向扭曲。然而，在此背後，勞動市場降溫的跡象正在浮現。初請領失業金人數連續第二週上升，加上持續申領失業救濟金人數居高不下，以及更多產業的裁員公告增加，這在明日關鍵的美國非農業就業報告發布前，帶來了警示訊號。

市場參與者正熱切等待週五的就業數據，以觀察近期徵才數據和申領失業救濟金人數所顯示的疲弱，是否會在基準勞動市場數據發布中得到證實。儘管市場共識預期就業成長將放緩，但若出現大幅遜於預期的意外，可能會引發美國聯準會的擔憂，尤其是在部分人士預期通膨將加速的情況下。在這樣的背景下，市場普遍預期聯準會將維持其現行政策立場不變直至 9 月份，之後才會評估是否對利率進行任何調整。

整體市場指數