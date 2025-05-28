漲價怕被罵、不漲沒利潤 川普關稅讓零售商左右為難

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-28 06:30

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川普施壓 零售商如履薄冰

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當沃爾瑪高層談論漲價後，美國總統川普立即在其社群平台 Truth Social 開砲，要求該公司「自己吞下關稅」而非轉嫁消費者。此舉讓其他零售商在討論定價時更加小心，深怕引起總統不滿。

「這不只是財務決策，更是客戶關係決策，」資誠 (PwC) 消費品市場業務負責人 Ali Furman 指出，「沒有零售商願意被指控剝削消費者。」

組合定價成新戰術

幾乎沒有零售商會採取全面漲價的粗暴做法。多數業者將採用「組合定價法」，綜合考量所有商品制定策略，而非逐項單獨定價。

Furman 形容，零售商不會「像塗花生醬一樣」將定價策略隨意套用到整個商品組合。部分商品可能以虧損價吸引顧客，其他商品則提高定價以保護利潤率。

目標百貨 (TGT-US) 執行長康奈爾 (Brian Cornell) 透露實際做法：「我們每週觀察競爭並調整，有些價格上漲，有些下跌，這是每天持續進行的工作。」

關稅承受力看獲利 部分商品已漲價

然而，經營不同業務的零售商，承受關稅的能力存在巨大差異。研究機構 Gimme Credit 分析師 Carol Levenson 指出，家居建材店相較食品零售商有「更大轉圜空間」。

數據證實這點：家得寶截至今年 2 月財年的調整後營業利潤率達 13.5%，遠遠超過沃爾瑪的 4.4%。食品雜貨等民生必需品利潤微薄，家電等耐久商品則有較高毛利空間。

《巴隆周刊》分析數據公司 OpenBrand 的價格資料發現，調整價格的策略已是現在進行式。製造商們也開始行動，如惠而浦 (WHR-US) 4 月已成功實施價格調整以因應零組件關稅上漲，LG 則宣布第二季將調整價格。

漲不漲價？答案很複雜

家得寶發言人馬洛 (Beth Marlowe) 坦承：「價格出現波動是正常業務，但我們以產品組合為基礎管理全店的定價。」這種說法印證了組合定價策略的普遍性。