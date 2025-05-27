分行數居公銀第三 第一銀行楊梅分行今開幕 ​​​​​​​桃園再添新據點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-27 13:18

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第一銀行看好桃園市楊梅區發展前景，特別選擇在埔心地區的永美路上設置新據點「楊梅分行」，打造全新數位化、舒適且無障礙的友善金融服務環境，於今 (27) 日開幕營運，為當地民眾提供全方位且貼心的金融服務，目前一銀全國分行家數由 183 家增為 184 家，與彰化銀行並列第三，合庫銀 (261 家) 與華南銀（185 家）則排名一、二。

第一銀行董事長邱月琴親率多位高階主管前往楊梅分行剪綵祝賀，並在致詞時向到場貴賓表達謝意。楊梅分行將本著在地服務的精神，凡事以客戶角度出發，瞭解客戶需求，開發多元新客源，藉由全體行員的專業及用心，提供有溫度的服務，成為客戶最佳的金融夥伴。

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作為長期深耕 ESG(環境、社會、公司治理) 之金融機構，第一銀行持續落實普惠金融及永續發展理念，本次楊梅分行行舍配置各項無障礙及雙語化服務設施與標誌，同時融入現代科技元素，導入大型穿透式 LED 電子看板，除有效減降傳統廣宣品製作產生之碳足跡外，更能即時傳遞防詐、理財與社會公益等重要資訊，提升資訊可視性與民眾警覺意識，共同打造安全的金融環境。