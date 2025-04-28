華麗「回歸」！第一銀行新任總座周朝崇 拋5大策略引領第2個百年榮景

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 18:37

‌



第一銀行總經理周朝崇今（28）日獲金管會核准任職資格，展望未來經營方針，周朝崇提出核心業務、全球布局、數位創新、風險抵禦、深耕 ESG（環境、社會、公司治理）等五大策略，帶領近 126 年歷史的第一銀行永續成長，為下一個百年奠定堅實基礎。

第一銀行董事長邱月琴表示，周總經理從第一銀行基層行員做起，歷任國內分行、金邊分行經理、副總經理等要職且歷練豐富，並熟稔國際金融市場，尤其在金邊分行服務期間更是戰功彪炳，這次「鳳還巢」讓全體同仁非常振奮，相信將帶領銀行再創佳績。

‌



對於重返第一銀行接下總經理一職，周朝崇深感榮幸也深知責任重大，提出五大策略要帶領擁有近 126 年歷史的第一銀行持續前進、續攀高峰。

首先，周朝崇指出，第一銀行要發揮核心業務優勢，利用差異化創造獨特價值，強化跨子公司、跨業務、跨區域攜手合作，帶動獲利持續突破新高。其次，因應國際保護主義崛起及經濟的不確定，必須掌握重要產業客群，發揮全球布局優勢，海內外攜手合作開拓商機，整合各方資源，發揮通路價值。在數位創新方面，則要結合「人工智慧」、「雲端數據」和「系統優化及建置」三大創新作法。

在衝刺業務的同時，周朝崇提醒，務必要強化內稽內控及注重法遵文化，精進貸前、貸後管理，強化風險抵禦能力，維護資產品質。最後，第一銀行將持續深耕 ESG 並發揮金融影響力，協助客戶低碳轉型，落實誠信經營，同時為員工建構幸福職場，攜手迎向永續未來。