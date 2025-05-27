韓元要飆了？對沖基金重押「複製台幣瘋狂漲勢」

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-27 11:50

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隨著市場猜測韓國和美國在貨幣談判中討論了韓元的走勢，美國存管信託及結算公司 (DTIC) 數據顯示，上周美元兌韓元期權交易量飆升至今年最高水平。巴克萊銀行表示，對沖基金對看跌期權的需求增加。

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巴克萊銀行駐新加坡的亞洲外匯選擇權主管 Mukund Daga 表示，大多數對沖基金一直在問的一個關鍵問題是：哪種貨幣對能出現與台幣相同的幅度波動？這使得許多短線資金對美元兌韓元的賣權需求增加，無論是數位型或傳統型選擇權。

普通選擇權是沒有附加特殊條件的標準合約，而數位交易則是在外匯對於到期時觸及預設價格時提供固定的收益。

週三，名目金額超過 6000 萬美元的美元兌韓元賣權，在 DTCC 上的需求，以 3 比 2 的比例超過買權，顯示出市場對該貨幣對偏向看跌的傾向。此外，用於對沖未來一個月美元兌韓元下跌風險的保費，相較於上漲風險的保費（以風險逆轉來衡量），上週接近 21 年來新高。

渣打銀行新加坡全球外匯選擇權主管 Saurabh Tandon 表示，自從幾週前台幣大幅波動後，市場對美元兌韓元的數位型選擇權和賣權價差，就已出現活躍的下跌押注。「近期有關外匯的評論，更加激發了市場對美元兌韓元下跌交易的興趣。」