韓元要飆了？對沖基金重押「複製台幣瘋狂漲勢」
鉅亨網編輯林羿君
隨著市場猜測韓國和美國在貨幣談判中討論了韓元的走勢，美國存管信託及結算公司 (DTIC) 數據顯示，上周美元兌韓元期權交易量飆升至今年最高水平。巴克萊銀行表示，對沖基金對看跌期權的需求增加。
台幣本月飆升，重塑了市場對亞幣的預期。隨著韓國對美貿易順差加大該國政府容忍韓元走強的壓力，投資人認為，韓元可能出現類似漲勢。美國去年將韓國加進匯率觀察名單—其中已經包括台灣。
巴克萊銀行駐新加坡的亞洲外匯選擇權主管 Mukund Daga 表示，大多數對沖基金一直在問的一個關鍵問題是：哪種貨幣對能出現與台幣相同的幅度波動？這使得許多短線資金對美元兌韓元的賣權需求增加，無論是數位型或傳統型選擇權。
普通選擇權是沒有附加特殊條件的標準合約，而數位交易則是在外匯對於到期時觸及預設價格時提供固定的收益。
週三，名目金額超過 6000 萬美元的美元兌韓元賣權，在 DTCC 上的需求，以 3 比 2 的比例超過買權，顯示出市場對該貨幣對偏向看跌的傾向。此外，用於對沖未來一個月美元兌韓元下跌風險的保費，相較於上漲風險的保費（以風險逆轉來衡量），上週接近 21 年來新高。
渣打銀行新加坡全球外匯選擇權主管 Saurabh Tandon 表示，自從幾週前台幣大幅波動後，市場對美元兌韓元的數位型選擇權和賣權價差，就已出現活躍的下跌押注。「近期有關外匯的評論，更加激發了市場對美元兌韓元下跌交易的興趣。」
美國與貿易夥伴之間的關稅談判引發市場猜測，川普政府可能傾向讓美元走弱。對許多投資者而言，韓元正成為觀察美亞貿易動態變化的代表性貨幣之一，也是對抗美元疲弱風險的重要避險工具。
韓國媒體引述一位未透露姓名的政府官員的話稱，美國認為韓元相對疲軟是韓國貿易順差的根本原因，因此韓元上週上漲。財政部表示，雖然與美國的外匯談判仍在進行中，但尚未做出任何決定。
本月台幣飆漲 7% ，提高了持有大量美元資產的台灣保險公司的避險成本。根據美國銀行 21 日的報告，這使得韓元成為對沖的主要替代貨幣。
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