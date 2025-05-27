馬斯克證實X Money支付功能即將推出 已進入Beta測試階段

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-27 07:48

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全球首富馬斯克周一（26 日）證實，其 X 平台旗下支付和銀行應用程式（App）X Money 即將推出，目前已經進入 Beta 測試階段。

專注於馬斯克和特斯拉消息的賬號「Tesla Owners Silicon Valley」周日披露，馬斯克已經確認 X 平台即將推出 X Money 支付功能。

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馬斯克隨後在 X 帖子上證實了這一消息，他寫道：「需要先進行規模非常小的 Beta 測試，涉及到人們的儲蓄時，必須格外小心。」Beta 測試是產品推出之前進行的軟體測試活動，也稱為驗收測試。

考慮到這是馬斯克的平台，市場也在猜測 X Money 很可能會支援加密貨幣，但馬斯克在最新評論中並未提到狗狗幣等加密貨幣。

在馬斯克證實 X Money 進行測試之前，有一系列報導稱，該平台可能會在今年 1 月推出，據稱是軟體代碼洩露天機。

美國多州的許可系統數據顯示，X 公司一直在努力獲得各州貨幣傳輸許可證，旨在將金融服務無縫整合到社交媒體中，目前已獲得 41 個許可證。

馬斯克計劃將支付功能整合到 X 的早期設想可以追溯到 2022 年 10 月，當時馬斯克以 440 億美元收購 Twitter。

到了 2023 年，Twitter 正式更名為 X。執行長雅卡里諾說，這款社交媒體 App 計劃推出「無限互動」功能，支援多種媒體格式，並將推出支付和銀行服務。

雅卡里諾在 1 月表示，X Money 支付功能將在 2025 年上線，並將與 Visa 合作，允許用戶將他們的借記卡連接起來，進行點對點支付。