中國前4月工業企業利潤總額增長1.4%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-27 09:48

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中國國家統計局周二（27 日）公布的數據顯示，今年前 4 月全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）2.1170 兆元，較一年前增長 1.4%。

今年 1—4 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 7,022.8 億元，較去年同期下降 4.4%；股份制企業利潤總額 1.5596 兆元，增長 1.1%；外商及港澳台投資企業利潤總額 5,429.2 億元，成長 2.5%；私營企業利潤總額 5,706.8 億元，增加 4.3%。

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國家統計局工業司統計師于衛寧表示，4 月份各地區、各部門加快落實更加積極有為的宏觀政策，有力有效因應外部挑戰，工業生產實現較快增長，帶動規模以上工業企業利潤增長加快。特別是以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業利潤增長較快，彰顯工業經濟發展韌性。

于衛寧說，整體而言，1—4 月規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出工業強大韌性和抗衝擊能力。但也要看到，國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。