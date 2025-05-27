中國10餘省確定！鼓勵實行2.5天休假

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-27 05:30

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據《中國新聞網》周一（26 日）報導，近日四川省綿陽市商務局印發《綿陽市提振消費專項行動 2025 年工作清單》，旨在全面提升居民的消費能力和市場活力。

四川省綿陽市商務局展開七大核心行動，包含 29 條具體措施，涵蓋收入、教育、養老、住宅、賽事、夜經濟、休假等多個方面。

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四川省綿陽市商務局在備受關注的落實休假政策中提到，落實年休假應休盡休和帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，推廣夫妻共享。試行 4.5 天彈性工作制，鼓勵有條件的地區推行「周五下午與周末結合」的 2.5 天休假模式。

對此，不少網友表示建議在全中國推廣。

事實上，四川綿陽並非全國最早提出試行 2.5 天休假的城市。早在 2015 年，在國務院辦公廳印發的《關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見》中就已經有關於調整休假安排的內容。國務院指出，落實職工帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假，鼓勵彈性作息。

此後，全國多個城市開始實施夏季 2.5 天休假，「四天半」工作制引起廣泛關注。

中國已經有河北、江西、甘肅、遼寧、安徽、陝西、福建、浙江、廣東、湖北及重慶市 11 個省份及直轄市提出貫徹意見，明確提出鼓勵有條件的地方和單位實行 2.5 天休假。

2020 年，河北省文化和旅遊廳印發《河北省文化和旅遊產業恢復振興指導意見》，提出將鼓勵推行周末 2.5 天彈性休假，做精「2.5 天微度假」品牌，滿足環京津周末、小長假微度假市場需求，建設遊客「第二家園」。

2020 年 3 月，浙江省也曾印發《浙江省人民政府辦公廳關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見》，鼓勵實施一周 4.5 天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

西南財經大學社會發展研究院院長楊海洋教授表示，縮短勞動時間是社會經濟發展和文明進步的必然趨勢，但推廣需結合實際情況，避免「一刀切」。