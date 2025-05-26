關稅擔憂加劇 花旗將短期金價目標上調至3500美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-26 21:00

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花旗銀行已將黃金短期目標價，上調至每盎司 3500 美元，理由是最近的關稅升級和地緣政治風險升高。

花旗在周日 (25 日) 的報告中表示，預計金價將在每盎司 3100 美元至 3500 美元之間盤整，高於 5 月 12 日估計的每盎司 3000 美元至 3300 美元。

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此次目標價上修是對美國在上周五祭出對歐盟加徵 50% 關稅威脅的回應，儘管美國總統川普後續同意延長關稅 1 個月至 7 月初。

花旗自 2023 年以來一直對黃金持看漲態度，曾於 2025 年 4 月首度將黃金目標價設定為 3500 美元，當時黃金價格在 4 月 22 日因對聯準會獨立性的擔憂，而超越此紀錄。然而，隨著貿易緊張情勢開始緩解，花旗曾預期黃金價格將進入盤整期，並將其短期目標價溫和下調至 3150 美元。

花旗預期，2025 年下半年黃金價格將持續在當前水準附近盤整，並預計在每盎司 3100 美元至 3500 美元之間有強勁的區間交易機會。

目前黃金需求穩健，全球約有 0.5% 的 GDP 用於黃金，是半世紀數據中的最高水準。花旗將此歸因於高不確定性提升了投資需求，同時印度或中國等地區未出現實際衰退，即使在高價位下仍支撐著珠寶需求。