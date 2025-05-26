關稅擔憂加劇 花旗將短期金價目標上調至3500美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
花旗銀行已將黃金短期目標價，上調至每盎司 3500 美元，理由是最近的關稅升級和地緣政治風險升高。
花旗在周日 (25 日) 的報告中表示，預計金價將在每盎司 3100 美元至 3500 美元之間盤整，高於 5 月 12 日估計的每盎司 3000 美元至 3300 美元。
此次目標價上修是對美國在上周五祭出對歐盟加徵 50% 關稅威脅的回應，儘管美國總統川普後續同意延長關稅 1 個月至 7 月初。
花旗自 2023 年以來一直對黃金持看漲態度，曾於 2025 年 4 月首度將黃金目標價設定為 3500 美元，當時黃金價格在 4 月 22 日因對聯準會獨立性的擔憂，而超越此紀錄。然而，隨著貿易緊張情勢開始緩解，花旗曾預期黃金價格將進入盤整期，並將其短期目標價溫和下調至 3150 美元。
儘管短期目標價上修，花旗對於黃金的長期前景保持謹慎態度。他們指出兩個主要原因：一是隨著美國期中選舉臨近，以及聯準會可能降息，經濟成長及相關股票風險有可能化解；二是家庭目前持有的黃金數量，已達到過去半世紀以來的新高。
花旗預期，2025 年下半年黃金價格將持續在當前水準附近盤整，並預計在每盎司 3100 美元至 3500 美元之間有強勁的區間交易機會。
目前黃金需求穩健，全球約有 0.5% 的 GDP 用於黃金，是半世紀數據中的最高水準。花旗將此歸因於高不確定性提升了投資需求，同時印度或中國等地區未出現實際衰退，即使在高價位下仍支撐著珠寶需求。
- 糧食戰線轉向南半球：亞洲為何捨美就南？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 經濟波動下：購買黃金正成為更多人的避險選擇
- 5月26日 XM共振交易法策略週報
- 本週操盤筆記：美國GDP、PCE通膨、FOMC會議紀要與輝達財報
- 不怕川劇變臉！黃金站回3300大關 法人看好4大利多推升金價再創新高
下一篇