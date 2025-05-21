巴菲特創造5500000%報酬率的秘密：從不猶豫在對的時刻轉彎

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-21 09:05

‌



94 歲巴菲特 (Warren Buffett) 在今年 5 月波克夏公司 (BRK.B-US) 股東大會上宣布年底將卸任 CEO，正式交棒給接班人阿貝爾 (Greg Abel)。對於這位被稱為「奧馬哈先知 (The Oracle of Omaha)」的投資大師，人們常記得他那些如「別人恐懼我貪婪」般的名言。但建立波克夏帝國的真正關鍵，在於他的轉彎智慧。

巴菲特將這歸功於自己一個簡單特質：「理性」。據美國《FORTUNE(財富)》報導，從 1965 年到 2024 年，他為波克夏股東創造了 19.9% 的年平均報酬率，讓原始投資人獲得約 5500000% 的總回報——相當於把 1 元放大成 55,000 元。如果不是他捐出大量財富，其個人資產本可在 2020 年代初期，突破 2,000 億美元。

‌



‌



他人生的第 1 堂關鍵投資課發生在 11 歲那年。小小年紀的他，興致勃勃地替自己與姊姊買了人生第 1 檔股票，但隨後其股價迅速下跌，當股價好不容易爬過他的買入價時，小巴菲特馬上如釋重負地立即賣出。誰想得到股價竟然一飛沖天，迅速翻了 5 倍！

這次的教訓刻骨銘心，他悟出關於投資的第 1 件事：別讓過去決定未來，已花的錢 (買入價) 無法改變，重要的是公司往後的發展潛力。

三次關鍵轉彎造就投資傳奇

1. 從堅守極低價值買進，到勇敢投資優質企業

巴菲特在哥倫比亞大學唸書時，遇到了影響他一生的老師葛拉漢 (Benjamin Graham)。葛拉漢是華爾街的價值投資之父，其合著作品《證券分析》更被視為投資聖經。他的核心主張是，只在極度便宜的價格下買進股票：一間公司如果值 100 元，他只在股價跌到 67 元以下時才會出手。

然而，他已故摯友查理・蒙格 (Charles Thomas Munger) 改變了這一切。

蒙格說服巴菲特：「比起便宜但平庸的企業，一家真正優質的公司即使價格較高也值得投資。」1972 年，這一理念促使巴菲特以 3 倍帳面價值的價格收購 See"s Candies——這在葛拉漢的信徒眼中是難以想像的。

而 See"s Candies 也很快證明自己具有強大的品牌力和顧客忠誠度，成為波克夏最賺錢的資產之一。

2. 從不投資看不懂的科技股，到擁抱蘋果

1990 年代末，網路公司如雨後春筍般湧現，股價飆升。當多數投資人爭相投資時，巴菲特堅持不碰科技股。他曾於 1998 年公開表示：「我不投資我不理解的企業。科技公司的價值極難預測，我無法評估它們 5 年後會值多少錢。」

當時，矽谷投資金童與科技專家紛紛嘲笑他已經過時。然而，2000 年. Com 泡沫破滅，多數網路公司不復存在，巴菲特的謹慎被證明是正確的。

然而，出乎所有人意料的是 2016 年， 85 歲的巴菲特竟開始大舉投資蘋果 (APPL-US)。他原本是科技股的堅定反對者，此時卻將波克夏三分之一的投資組合押注在蘋果上。這是因為他不再將蘋果視為科技公司，而是一家擁有忠實客戶群和持久品牌力作為護城河的消費品公司。此決定讓波克夏獲利超過 1000 億美元。

3. 從死後捐出財富到提前行動

多年來，巴菲特一直計畫像他敬佩的父親一樣，在去世後將財富用於慈善。他成立了自己的基金會，預計將 99% 財富捐出。但在 2006 年，他與比爾蓋茲 (Bill Gates) 的一次深談，徹底改變了這一計畫。

「誰能更好地比我分配這筆財富？」他自問。答案顯而易見，「我擅長賺錢，但蓋茲夫婦在解決全球健康和教育問題上有更多專業知識。」

因此，75 歲的巴菲特親自前往銀行，從保險箱取出價值 110 億美元的股票憑證，成為捐給蓋茨基金會的首筆款項。此後，他已累計捐出超過 430 億美元。

不變的，只有改變

巴菲特的傳奇告訴我們，真正的成功不在於堅持不變的原則，而在於洞察力和轉變的勇氣。他從來不會因為過去的選擇而被困住，只關注未來的最佳路徑。