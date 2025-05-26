川普：過去20年美國都不該派兵

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-26 14:00

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據《日本經濟新聞》周日（25 日）報導，川普政府開始與歷屆政府對他國進行軍事干預的外交安全政策劃清界限。

美國總統川普上周六在西點軍校畢業典禮上發表演說，大肆批評歷屆政府，稱「過去至少 20 年裡，共和黨和民主黨的政治領導人將美軍拖入了本不應該執行的任務。」

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川普說：「（相關做法包括）派士兵去建設毫無關係的國家，在遙遠地方的荒謬意識形態實驗場虐待士兵。」

他提到，第二屆川普政府「始終建立和平，即使是意見分歧嚴重的國家，美方也會尋求合作」。他說：「希望借助威懾力，不經過戰爭就解決問題。」

對於曾干預國際爭端的美國政府，川普提出一貫看法，稱其「懈怠於美國的邊境防衛，為其他國家的戰爭耗盡武器庫存，並讓軍隊服從社會事業和政治正確」。

他說：「那個時代已經結束了。」

美國副總統范斯也宣稱與過去的外交政策決裂。上周五他美國海軍學院畢業典禮上說：「將不再有目的不明的任務和看不到終點的爭端，做出打擊決定應該謹慎，一旦決定，就應該有力果斷實施。」

他提到美國在伊拉克和阿富汗嘗試主導國家建設一事，稱「在中東建立民主國家，幾乎是不可能，花費了令人難以置信的巨額費用」。

范斯在演講中說：「多年來我國一直嘗試這樣的外交政策，即以維持防務和同盟關係為交換條件，即使與美國的核心利益幾乎無關，也要參與外國國家建設。」

他提到：「我國將嚴正應對威脅，如果（派遣美國士兵）參加戰爭，將設定非常具體的目標。」