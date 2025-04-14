鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.58元，其中最高估值0.65元，最低估值0.47元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.65(0.61)
|0.93
|1.24
|最低值
|0.47(0.47)
|0.55
|0.7
|平均值
|0.57(0.55)
|0.8
|0.97
|中位數
|0.58(0.56)
|0.86
|0.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.68億
|67.75億
|63.71億
|最低值
|52.65億
|53.99億
|59.26億
|平均值
|54.24億
|58.82億
|61.04億
|中位數
|54.01億
|57.62億
|60.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.17
|0.13
|-0.12
|-0.10
|0.19
|營業收入
|37.95億
|38.28億
|41.29億
|44.98億
|49.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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