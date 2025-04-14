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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.58元，其中最高估值0.65元，最低估值0.47元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.65(0.61)0.931.24
最低值0.47(0.47)0.550.7
平均值0.57(0.55)0.80.97
中位數0.58(0.56)0.860.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值57.68億67.75億63.71億
最低值52.65億53.99億59.26億
平均值54.24億58.82億61.04億
中位數54.01億57.62億60.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.170.13-0.12-0.100.19
營業收入37.95億38.28億41.29億44.98億49.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTR

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