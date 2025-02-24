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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為71.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.49元，其中最高估值0.59元，最低估值0.19元，預估目標價為71.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.59(0.57)0.931.24
最低值0.19(0.19)0.291.24
平均值0.43(0.42)0.641.24
中位數0.49(0.47)0.621.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值57.91億66.91億63.71億
最低值50.65億51.29億60.43億
平均值53.27億57.30億62.07億
中位數53.72億57.11億62.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.170.13-0.12-0.100.19
營業收入37.95億38.28億41.29億44.98億49.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTR

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