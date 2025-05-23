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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司WDAY-US的目標價調降至300元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Workday公司(WDAY-US)提出目標價估值：中位數由310元下修至300元，調降幅度3.23%。其中最高估值340元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有43位分析師給予Workday公司評價：積極樂觀32位、保持中立11位、保守悲觀0位。

Workday公司今(23日)收盤價為241.91元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌1.27%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WDAY市場預估目標價

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